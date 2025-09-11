Netikėtas posūkis: Maxas Verstappenas domisi galimybe įsigyti „MotoGP“ komandą

Pranešama, kad keturiskart F-1 pasaulio čempionas aktyviai domisi galimybe įsigyti komandą „MotoGP“.
Remiantis šaltiniais „MotoGP“ užkulisiuose, M. Verstappenas jau kreipėsi į privačias „LCR Honda“ ir „Trackhouse Racing“ komandas, teiraudamasis, ar jos nėra parduodamos.
Šią informaciją britų leidiniui „The Race“ patvirtino ir paties lenktynininko vadyba. Tiesa, kol kas abi komandos parduoti neketina, o ir pats „MotoGP“ čempionato rengėjas „Dorna“ laisvą dvyliktąją starto vietą mieliau skirtų naujam gamintojui, pavyzdžiui, BMW.
„Formulės 1“ atstovų susidomėjimas motociklų sportu nėra atsitiktinis. Buvęs „Haas“ F-1 komandos vadovas Güntheris Steineris neseniai už maždaug 20 mln. eurų įsigijo „Tech3 KTM“ komandą.
Tai menka suma, palyginti su F-1 komandų vertėmis, tačiau tikimasi, kad naujieji „MotoGP“ savininkai „Liberty Media“, išpopuliarinę „Formulę 1“, panašų bumą sukels ir motociklų pasaulyje. Tokiu atveju komandų vertė išaugtų kartais, o investicija taptų itin pelninga.
Intrigą dar labiau sustiprina gandai, kad įsigyti „MotoGP“ komandą svarsto ir M. Verstappeno varžovas Lewisas Hamiltonas.
Ar legendinė F-1 pilotų dvikova ateityje persikels ir į motociklų čempionato komandų vadovų tiltelius?
