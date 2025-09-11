Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Netikėtas posūkis: Maxas Verstappenas domisi galimybe įsigyti „MotoGP“ komandą

2025-09-11 08:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 08:00

Pastarosiomis dienomis automobilių sporto pasaulyje vėl netyla kalbos apie Maxą Verstappeną. Po pergalės Italijos GP ir artėjančio debiuto Niurburgringo ištvermės lenktynėse, olandas atskleidė dar didesnes ambicijas

„Formulė 1“: ar baigsis Maxas Verstappenas (nuotr. SCANPIX)

0

Pranešama, kad keturiskart F-1 pasaulio čempionas aktyviai domisi galimybe įsigyti komandą „MotoGP“.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Remiantis šaltiniais „MotoGP“ užkulisiuose, M. Verstappenas jau kreipėsi į privačias „LCR Honda“ ir „Trackhouse Racing“ komandas, teiraudamasis, ar jos nėra parduodamos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią informaciją britų leidiniui „The Race“ patvirtino ir paties lenktynininko vadyba. Tiesa, kol kas abi komandos parduoti neketina, o ir pats „MotoGP“ čempionato rengėjas „Dorna“ laisvą dvyliktąją starto vietą mieliau skirtų naujam gamintojui, pavyzdžiui, BMW.

„Formulės 1“ atstovų susidomėjimas motociklų sportu nėra atsitiktinis. Buvęs „Haas“ F-1 komandos vadovas Güntheris Steineris neseniai už maždaug 20 mln. eurų įsigijo „Tech3 KTM“ komandą.

Tai menka suma, palyginti su F-1 komandų vertėmis, tačiau tikimasi, kad naujieji „MotoGP“ savininkai „Liberty Media“, išpopuliarinę „Formulę 1“, panašų bumą sukels ir motociklų pasaulyje. Tokiu atveju komandų vertė išaugtų kartais, o investicija taptų itin pelninga.

Intrigą dar labiau sustiprina gandai, kad įsigyti „MotoGP“ komandą svarsto ir M. Verstappeno varžovas Lewisas Hamiltonas.

Ar legendinė F-1 pilotų dvikova ateityje persikels ir į motociklų čempionato komandų vadovų tiltelius?

