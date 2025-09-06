Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Fernando Alonso kritikuoja F-1 vadovybės idėjas: „Tai ne sporto, o šiuolaikinių vaikų problema“

2025-09-06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 16:53

„Formulės 1“ legenda Fernando Alonso skeptiškai įvertino sporto vadovo Stefano Domenicali idėjas trumpinti lenktynes, siekiant pritraukti jaunesnę auditoriją. Pasak ispano, problema yra ne per ilgos lenktynės, o pasikeitusi visuomenė, ir palygino situaciją su futbolu, kurio niekas nesiūlo trumpinti.

Fernando Alonso | „Stop“ kadras

„Formulės 1" legenda Fernando Alonso skeptiškai įvertino sporto vadovo Stefano Domenicali idėjas trumpinti lenktynes, siekiant pritraukti jaunesnę auditoriją. Pasak ispano, problema yra ne per ilgos lenktynės, o pasikeitusi visuomenė, ir palygino situaciją su futbolu, kurio niekas nesiūlo trumpinti.

0

S. Domenicali neseniai iškėlė idėją, kad sekmadienio lenktynės, trunkančios apie pusantros valandos, yra per ilgos šiuolaikiniams vaikams išlaikyti dėmesį. Jis svarstė apie galimybę trumpinti pagrindines lenktynes, dažniau rengti sprinto varžybas ar net taikyti atvirkštinę starto tvarką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

Tačiau F. Alonso su tuo kategoriškai nesutinka. „Tai – ne sporto, o šiuolaikinių vaikų ir visuomenės problema. Jei lenktynės bus trumpesnės, po prastos kvalifikacijos nebeliks laiko atsitiesti – ilgesnė distancija suteikia platesnį strategijos pasirinkimo spektrą“, – pabrėžė dukart pasaulio čempionas.

Taip pat F. Alonso nepraleido progos aštriai įvertinti ir dabartinės situacijos čempionate, ypač „Red Bull“ komandos formos. „Jei Verstappenas vairuotų „Racing Bulls“ bolidą, tai dabar su juo kovotų dėl pasaulio čempiono titulo.

Tuo buvo galima įsitikinti dar sezono pradžioje, kai Tsunoda su „Racing Bulls“ patekdavo į šešetuką“, – šmaikštavo ispanas, primindamas, kad Y. Tsunodos rezultatai suprastėjo būtent po to, kai jis sezono viduryje perėjo į pagrindinę „Red Bull“ komandą.

