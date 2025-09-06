Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

M. Verstappenas Monzoje nutraukė „McLaren“ dominavimą: iškovojo „pole“ poziciją ir pagerino trasos rekordą

2025-09-06 18:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 18:12

Šeštadienį legendinėje Monzos trasoje vykusioje Italijos GP kvalifikacijoje Maxas Verstappenas su „Red Bull“ pademonstravo įspūdingą greitį. Olandas ne tik iškovojo „pole“ poziciją, bet ir pagerino trasos rekordą (1 min. 18.792 sek.), paskutiniu bandymu pranokdamas abu „McLaren“ pilotus.

Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras

0

Kova dėl pirmosios starto vietos buvo itin atkakli. Antroje vietoje likęs Lando Norrisas nuo M. Verstappeno atsiliko vos 0.077 sekundės. Britui kvalifikacija buvo itin nervinga – antrojoje dalyje jis tik per plauką išvengė eliminacijos, kai po klaidos pirmuoju bandymu, lemiamu trečiuoju bandymu sugebėjo prasibrauti į dešimtuką. Trečias liko čempionato lyderis Oscaras Piastri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.|

Gausių sirgalių palaikomi „Ferrari“ pilotai užėmė ketvirtą ir penktą vietas. Vis dėlto, penktą vietą iškovojęs Lewisas Hamiltonas lenktynes turės pradėti gerokai žemiau – iš 10-osios pozicijos. Britui bus pritaikyta dar Nyderlanduose gauta 5 starto pozicijų bauda. Tuo tarpu praėjusio etapo herojus Isackas Hadjaras šįkart klydo ir liko tik šešioliktas.

Prieš sekmadienio lenktynes, čempionate O. Piastri (309 taškai) pirmauja prieš L. Norrisą (275). Italijos GP lenktynės prasidės sekmadienį 16 val. Lietuvos laiku. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija, o 22 val. bus rodomas lenktynių kartojimas per TV6 kanalą.

