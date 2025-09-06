Vėl rekordą gerinęs Bertašius: „Pasaulyje bėgimo lygis sparčiai kyla, aš nelabai spėju iš paskos, nors ir verčiuosi per galvą“

Šis rezultatas varžybose leido užimti antrą vietą. Nugalėjo bėgikas iš Kenijos Dominicas Kiptoo Barngetuny (2 min. 18,81 sek.). Ankstesnis 1000 m rungties Lietuvos rekordas nuo 2024 metų priklausė S. Bertašiui (2 min. 19,72 sek.).
Pasak S. Bertašiaus, rekordo šiose varžybose buvo galima tikėtis: „Pagal treniruotes su treneriu matėme, kad sportinė forma vis gerėja, todėl labai norėjau varžybų ir nuolat jų ieškojau. Žinoma, idealiu atveju norėjau sezoną užbaigti su 1500 m distancija, bet radau 1000 m. Viską vertinant, tikrai yra realu bėgti dar greičiau, galbūt apie 2:17, bet tam reikėtų geresnių sąlygų.“
Liepos viduryje Vatforde (Didžioji Britanija) sportininkas pagerino ilgus metus neliestą 3000 m rekordą (7 min. 42,07 sek.), o rugpjūčio viduryje Levene (Belgija) krito 1500 m nacionalinis rekordas (3 min. 36,88 sek.). Be jau paminėtų įspūdingų pasiekimų, S. Bertašiui nuo 2020 metų priklauso Lietuvos 1 mylios (3 min. 59,25 sek.) rekordas, o nuo 2022 metų – 1500 m uždarų patalpų (3 min. 38,32 sek.) rekordas.
2025-ųjų sezone lengvaatletis išbandė 10 km distanciją (29 min. 56 sek.), atstovavo Lietuvai Europos komandinio čempionato aukščiausiame divizione bei 40-ą kartą tapo nacionaliniu čempionu. Nors į pasaulio čempionatą prasibrauti nepavyko, S. Bertašius neslepia, jog daug vilčių Tokijuje (Japonija) startuoti nepuoselėjo: „Trūko nemažai. Prisipažinsiu, nelabai sekiau bendros situacijos. Receptas yra aiškus – reikia daug aukšto rango varžybų, reikia labai stipriai gerinti asmeninius pasiekimus, tuomet bus ir bilietas į čempionatą. Pasaulyje bėgimo lygis sparčiai kyla, aš nelabai spėju iš paskos, nors ir verčiuosi per galvą.“
Kviečiame skaityti daugiau Lietuvos rekordininko minčių apie universalumą, tikslus varžybose ir visą šių metų sezoną.
– Ar į šias varžybas vykai tikėdamasis rekordo?, – lengvoji.lt paklausė S. Bertašiaus.
– Tikrai taip! Pagal treniruotes su treneriu matėme, kad sportinė forma vis gerėja, todėl labai norėjau varžybų ir nuolat jų ieškojau. Žinoma, idealiu atveju norėjau sezoną užbaigti su 1500 m distancija, bet radau 1000 m. Viską vertinant, tikrai yra realu bėgti dar greičiau, galbūt apie 2:17, bet tam reikėtų geresnių sąlygų. Šiuos norus teks atidėti kitiems metams.
– Jau ne pirmą kartą gerini Lietuvos rekordą, bet pergalės varžybose iškovoti nepavyksta. Jeigu reikėtų rinktis – pergalė ar rekordas?
– Normatyvas (juokiasi). O jei rimtai, visada norisi visko, bet kiekvienos varžybos – atskira istorija. Šį kartą kartu bėgo 2 pajėgūs sportininkai iš Kenijos ir Burundžio. Jaučiau, kad jie nori pergalės, o ne rezultato. Man norėjosi rezultato, todėl bėgau drąsiau, diktavau tempą, negalvojau apie jokias taktikas. Tai ir lėmė, kad finišo tiesiojoje praradau lyderio poziciją, bet grįžtu su rekordu.
– Šią vasarą pagerinai tris Lietuvos rekordus. Kuris tau suteikia daugiausiai džiaugsmo?
– 3000 m. Susidėjo viskas – ir laimėjau varžybas, ir pagerinau rekordą, ir pats rezultatas gana aukšto lygio. Bus įdomu pamatyti, kaip čia seksis žiemos sezono metu, nes būtent uždarose patalpose ši distancija yra įvairių čempionatų programose. Yra dėl ko stengtis. Kartu tai buvo įrodymas sau pačiam, kad galiu sėkmingai bėgti ilgesnes distancijas ir pagrįstai galvoti apie perėjimą prie 5000 m rungties. Aišku, ir 1500 m rekordas labai pradžiugino. Labai seniai norėjau pamatyti 3:36 skaičius prie savo pavardės protokole. Bet treneris sako, kad tai dar ne riba ir aš juo labai tikiu.
– Šiais metais startavai įvairiose rungtyse (nuo 800 m iki 10 km). Ar tokio universalumo iš tavęs galima tikėtis ir ateityje?
– Kas tinka viskam, tas netinka niekam (juokiasi). Bėgau įvairias distancijas, bet į jas su treneriu žiūrime kaip į pagalbines rungtis ruošiantis savo pagrindiniams startams. Kartu tai ir psichologinis poilsis, rutinos paįvairinimas. Bet artimiausioje ateityje norėčiau labiau „nusėsti“ 5000 m distancijoje.
– Turbūt, kad vienas iš šių metų tikslų buvo dalyvauti pasaulio čempionate. Ar daug trūko ir kiek vilčių puoselėjai ten patekti?
– Trūko nemažai. Prisipažinsiu, nelabai sekiau bendros situacijos. Receptas yra aiškus – reikia daug aukšto rango varžybų, reikia labai stipriai gerinti asmeninius pasiekimus, tuomet bus ir bilietas į čempionatą. Pasaulyje bėgimo lygis sparčiai kyla, aš nelabai spėju iš paskos, nors ir verčiuosi per galvą. Bet kartu galima pasidžiaugti, kad turime Gabiją Galvydytę, kuri yra tarp vidutinių nuotolių pasaulio elito ir mums įrodinėja, kad viskas yra įmanoma.
– Su Lietuvos rekordu baigei 2025 metų varžybų sezoną. Kokį pažymį sau parašytum ir kodėl?
– 8. Negalėčiau rašyti didesnio pažymio, nes ganėtinai prastai pasirodžiau Europos komandiniame čempionate Madride ir nepatekau į pasaulio čempionatą. Bet asmeniškai sezonas tikrai buvo geras – buvo rekordų, nemažai prizinių vietų aukštesnio rango varžybose. Ir vėl sezoną baigiu tik todėl, kad nebėra varžybų, o ne dėl to, kad norisi ilsėtis. Turiu būti dėkingas savo treneriams, kad sugeba palaikyti tokį gerą balansą ir priversti laukti naujo sezono vos tik pasibaigia prieš tai buvęs.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!