Talentingiausių Lietuvos jaunųjų bėgikų ir ėjikų stovykloje – testavimai, edukacija ir rekordininko pavyzdys

Stovykloje dalyvavo 20 Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) atrinktų lengvaatlečių ir 8 treneriai, dirbantys su stipriausiais Lietuvos vidutinių ir ilgų nuotolių bėgimo bei ėjimo sportininkais. Programos vadovas ir kuratorius – Evaldas Kandratavičius, o prie vykdymo prisideda ir stovykloje dirbo Jonas Žakaitis, Arnas Gabrėnas ir kiti. Druskininkuose apsilankė ir savo patirtimi dalinosi Lietuvos rekordininkas bei geriausias vidutinių nuotolių bėgikas Simas Bertašius.
Stovyklos metu jauniesiems talentams buvo atlikti fizinio pajėgumo, laktato bei sprinto bėgimo testai. Be to, atlikti kineziterapiniai ištyrimai ir konsultacijos, taip pat sportininkai dalyvavo paskaitose ir diskusijose apie mitybą, treniravimo ypatumus bei fizinio rengimo testų aptarimuose. Treneriai turėjo progą išgirsti paskaitas apie fiziologiją, laktato testų pritaikymą praktikoje, atletinio rengimo svarbą ir specifiką pagal atliktus testus, bendro fizinio rengimo pagrindus. Vyko daug diskusijų apie treniravimą ir kasdienius iššūkius trenerio darbe.
„Iš atliktų testų pastebėjome, kad sportininkai yra labai skirtingų profilių bei treniruotumo, tad kiekvienas atliktas testas leido suprasti individualių sportininkų stipriąsias ir silpnąsias vietas. Treneriai gavo susistemintus testų rezultatus ir pagal juos galės tikslingiau paruošti treniruočių programą bei stebėti atletų progresą. Po stovyklos atlikta apklausa parodė, kad treneriams stovykloje išgirstos paskaitos bei atlikti testai buvo reikalingi ir naudingi. Sportininkams ši stovykla įkvėpė motyvacijos toliau tobulėti ir siekti aukšto meistriškumo rezultatų, leido geriau pažinti savo kūną bei suprasti, kur reikia patobulėti“, – teigė vienas iš programos vykdytojų A. Gabrėnas.
Kalbėdamas apie stovyklos rezultatus, A. Gabrėnas akcentavo ryškiausias spragas: „Atlikti fiziniai testai parodė, kad daugumai sportininkų trūksta darbo sporto salėje. Nors tai neturėtų būti pagrindinis jų užsiėmimas treniruotėse, tačiau tikslingos jėgos treniruotės gali dar labiau padidinti jų potencialą siekiant aukštų rezultatų. Laktato bei sprinto bėgimo testai parodė, kad sportininkai yra labai įvairūs – vieniems reikia daug dirbti su ištvermės lavinimu, kitus jau ir dabar kažkiek riboja greitumo savybės.“
„Atlikti testai parodė tam tikrus paslėptus momentus. Atletams ir treneriams buvo ištransliuota, kad vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikai pripratę treniruoti variklį – širdį ir kvėpavimo sistemą. Dažnai pamirštama transmisija – kojų raumenys ir sausgyslės nėra taip gerai išlavintos. Patiems atletams buvo įdomu pamatyti testų rezultatus. Treniruočių procese yra toks momentas, kad užduodami pratimai ir nevyksta edukacinis darbas. Dabar galėjome užsiimti edukacine veikla ir papasakoti gerus bei blogus dalykus“, – komentavo E. Kandratavičius.
„Tai, kad treneris atvyksta ir domisi, parodo, kad jis yra neužsidaręs ir pasiryžęs tobulėti. Galbūt kažkas bus nepriimtina, bet diskusijų metu kils idėjų, kurias bus galima pritaikyti. Mane moko treneris Juozapas Garalevičius, kad jeigu kažkada sutinku specialistą, kuris viską žino, tai reikia bėgti nuo to specialisto kuo toliau. Toks žmogus tikrai nieko nežino (juokiasi)“, – sakė daugkartinis Lietuvos čempionas S. Bertašius.
Stovykloje dalyvavo 2006–2012 metais gimę lengvaatlečiai iš visos Lietuvos. „Stovykla buvo labai naudinga, įdomi ir smagi visiems joje dalyvavusiems. Po jos tikrai jaučiame didesnę motyvaciją tobulėti tiek iš sportininkų, tiek iš trenerių. Planuojame palaikyti glaudų ryšį su stovykloje dalyvavusiais treneriais, tarpusavyje dalintis treniruočių progresu bei padėti vieni kitiems kilus problemoms. Sportininkai, žinoma, norėjo ilgesnės stovyklos su daugiau sporto, tačiau dauguma jų šiuo metu tik pradeda sportuoti po vasaros atostogų, tad kita stovykla galėtų būti šiek tiek ilgesnė, su daugiau krūvio sportininkams ir labiau išplėsta teorinių bei praktinių užsiėmimų programa treneriams“, – pridūrė A. Gabrėnas.
Jaunųjų talentų stovykloje apsilankęs Lietuvos 1000 m, 1500 m, 1500 m uždarose patalpose, 1 mylios bei 3000 m rungčių rekordininkas S. Bertašius kalbėjo apie savo patirtį ir karjeros pasiekimus: „Įvertinimas, kad mane pasikvietė ir mato kaip pavyzdį. Besiruošdamas pagalvojau, kad aš – dėka savo trenerių, tiek pirmojo Eugenijaus Petroko, tiek dabartinio J. Garalevičiaus – tapau vadovėliniu pavyzdžiu, kaip turėtų būti treniruojami ir nuo jauno amžiaus ruošiami ištvermės sportininkai. Rezultatai turėtų būti planuojami vėliau, kai ateina sportinė branda, o ne trumparegiškai galvojant apie amžiaus grupių čempionatus. Visa tai norėjosi perteikti jaunimui ir treneriams.“
LLAF paskirtas Talentų ID programos kuratorius E. Kandratavičius pasidžiaugė ne tik stovyklos rezultatais, bet ir kolegomis, kurie padėjo juos pasiekti: „Puiki ir kompetentinga J. Žakaičio komanda. Jie įvaldę naujas technologijas, metodikas ir gali analizuoti bei nagrinėti duomenis. Mane nustebino, kad jie komunikuoja su geriausių pasaulio atletų treneriais, naudoja laboratorijų rezultatus. Tikrai kėlė nuostabą jų profesionalumas ir mokslinės žinios, todėl neverta abejoti jų kompetencija.“
Programos vadovas išsiplėtė apie tikslus bei atrankos kriterijus: „Programos tikslas nuo jaunučių ir jaunių amžiaus skirti sportininkams dėmesį ir pagalbą siekiant rezultatų. Talentingiausius atletus atrinkome pagal varžybų rezultatus bei trenerių rekomendacijas. Susirinko nemažai, bet galėjo būti ir daugiau. Tikimės, kad tie, kurie žiūri skeptiškai, ateityje pakeis savo nuomonę ir tų atletų bus daugiau. Vaikams lengviau idėją parduoti, bet ir treneriai puikiai stovyklą išnaudojo. Jie daug žino, bet gebėjo išklausyti ir susirinkti sau įdomią informaciją.“
Lengvaatletis S. Bertašius ateityje į stovyklas ar testavimus siūlo kviesti nebūtinai tik pačius talentingiausius lengvaatlečius ir trenerius: „Reikėtų paimti platesnę geografiją. Galima paanalizuoti, kur tų ištvermės sportininkų nėra daug, kur treneriai dirba, bet mažiau išmano apie ištvermės treniravimą, ir galima užpildyti tas spragas. Manyčiau, kad tie treneriai, kurie aktyviai dirba, bet šiuo metu neturi kažko ryškaus, turėtų būti kviečiami, nes tai jiems padėtų tobulėti. Kadangi aš pats kilęs ne iš didelio miesto, suprantu, kad ten tų vaikų tikrai yra ir yra stiprių. Turėtume kreipti dėmesį į mažesnius miestelius, nes ten pasiekimų ateityje tikrai gali būti.“
„Statistika rodo, kad lietuviai (ištvermės sportininkai – aut. past.) nuo kitų Europos šalių per 10–15 metų atsilieka talentingų žmonių skaičiumi. Visgi, tų talentingų vaikų turime ir ta medžiaga egzistuoja. Klausimas, kaip mes juos treniruojame ir ugdome? Ką daryti, kad skaičius nemažėtų ir talentai nedingtų? Stovykloje atletai norėjo, kad būtų tarpusavyje lyginami jų testų rezultatai. Tai rodo, kad jie yra motyvuoti ir nori būti konkurencingi.
Net neabejoju, kad ši stovykla jiems pridėjo to motyvacijos ir noro eliksyro bent pusmečiui ar metams. Pavojingas momentas – kai jaunas atletas treniruojasi, kol sekasi, bet, sustojus rezultatams augti, atsiranda dvejonių. Manome, kad toks bendruomenės efektas skatina sportuoti ir siekti aukštumų. Rezultatai ateis, tikimės, tada, kai reikia“, – mintimis dalinosi E. Kandratavičius.
Kitas programos žingsnis – metikų, šuolininkų ir sprinterių testavimas. Prie testavimų prisidės LLAF partnerio LSU sporto mokslo mobiliosios laboratorijos specialistai. Numatyta testavimų pradžia – rugsėjo vidurys.
Talentų ID programa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
