Europos vaikų lengvosios atletikos žaidynėse Vilius Navickas iškovojo 3-ią vietą

Vietas pirmuosiuose dvidešimtukuose iškovojo šie klaipėdiečiai:
3.Vilius Navickas (2010, rutulys, 15.69)
6.Einoras Genčius (2012, 60 m, 7.82)
6.Einoras Genčius (2012, 150 m, 18.49)
9.Vilius Navickas (2010, ietis, 42.71)
9.Greta Stalnionytė (2011, 60 m, 7.95)
11.Matas Broška (2010, aukštis, 1.63
11.Aleksei Kotok (2010, 60 m, 7.46)
12.Viltė Gervelytė (2012, aukštis, 1.43)
16.Milana Herasimenko, Aleksei Kotok, Timur Procenko, Nikoleta Pantu (2010, 4×300 m, 2:48.78)
18.Timur Procenko (2010, 1500 m, 4:30.88)
