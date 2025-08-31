Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Europos vaikų lengvosios atletikos žaidynėse Vilius Navickas iškovojo 3-ią vietą

2025-08-31 18:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 18:24

Brno (Čekija) rugpjūčio 29 – 31 d. vyko 20-os EKAG („European Kids Athletics Games“) žaidynės. Tarp daugiau kaip 2500 dalyvių iš daugelio Europos šalių buvo ir 21 Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos jaunasis lengvaatletis bei keletas visaginiečių. Buvo rungtyniaujama penkiose amžiaus grupėse – 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 m. gimimo.

Lengvoji atletika | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

Brno (Čekija) rugpjūčio 29 – 31 d. vyko 20-os EKAG („European Kids Athletics Games“) žaidynės. Tarp daugiau kaip 2500 dalyvių iš daugelio Europos šalių buvo ir 21 Klaipėdos lengvosios atletikos mokyklos jaunasis lengvaatletis bei keletas visaginiečių. Buvo rungtyniaujama penkiose amžiaus grupėse – 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 m. gimimo.

REKLAMA
0

Vietas pirmuosiuose dvidešimtukuose iškovojo šie klaipėdiečiai:

3.Vilius Navickas (2010, rutulys, 15.69)

TAIP PAT SKAITYKITE:

6.Einoras Genčius (2012, 60 m, 7.82)

6.Einoras Genčius (2012, 150 m, 18.49)

9.Vilius Navickas (2010, ietis, 42.71)

9.Greta Stalnionytė (2011, 60 m, 7.95)

11.Matas Broška (2010, aukštis, 1.63

11.Aleksei Kotok (2010, 60 m, 7.46)

12.Viltė Gervelytė (2012, aukštis, 1.43)

16.Milana Herasimenko, Aleksei Kotok, Timur Procenko, Nikoleta Pantu (2010, 4×300 m, 2:48.78)

18.Timur Procenko (2010, 1500 m, 4:30.88)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų