TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Stulbinantis finišas Ciuriche: čempionės titulas Hull išsprūdo paskutinę akimirką

2025-08-28 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 23:48

Ciuriche (Šveicarija) surengtame finaliniame „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etape itin dramatiškai susiklostė moterų 1500 m bėgimas.

Jessica Hull | „Stop“ kadras

Ciuriche (Šveicarija) surengtame finaliniame „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etape itin dramatiškai susiklostė moterų 1500 m bėgimas.

0

Ilgą laiką dominavo olimpinė vicečempionė Jessica Hull. Australė į finišo tiesiąją išbėgo lenkdama visas varžoves bent 10 metrų. Atrodė, kad J. Hull niekas nesutrukdys iškovoti pergalę, bet tada kojos nustojo jos klausyti. J. Hull taip stipriai sulėtėjo, kad paskutiniame žingsnyje ją aplenkė Nelly Chepchirchir. Kenijos atletė finišavo per 3 min. 56.99 sek. ir vos 0.03 sek. aplenkė australę.

„Nesu matęs, kad kas taip „mirtų“ paskutiniuose metruose. Hull visiškai prašovė, vertindama savo galimybes“, – BBC eteryje stebėjosi legendinis britų bėgikas, pasaulio čempionas ir olimpinis vicečempionas Steve‘as Cramas.

J. Hull po finišo pripažino, kad paskutiniuose metruose jautė didžiulį nuovargį ir nieko negalėjo pakeisti, nors ir matė artėjančią varžovę.

„Viską aš mačiau. Mačiau, kad Nelly baigia mane pavyti. Viskas yra gerai. Likus 100 m buvau labai pavargusi. Tai normalu, nes turėjau intensyvią treniruočių sesiją, o pasaulio čempionatas vyks tik po 2 savaičių. Mano fizinė forma yra gera, tiesiog reikia protingiau paskirstyti jėgas distancijoje. Nesijaučiu taip, tarsi būčiau šiandien praradusi daug pinigų“, – sakė J. Hull.

J. Hull už pergalę būtų gavusi 30 tūkst. JAV dolerių, o dabar turėjo tenkintis 12 tūkst. JAV dolerių čekiu.

