Stulbinantis finišas Ciuriche: čempionės titulas Hull išsprūdo paskutinę akimirką

Ilgą laiką dominavo olimpinė vicečempionė Jessica Hull. Australė į finišo tiesiąją išbėgo lenkdama visas varžoves bent 10 metrų. Atrodė, kad J. Hull niekas nesutrukdys iškovoti pergalę, bet tada kojos nustojo jos klausyti. J. Hull taip stipriai sulėtėjo, kad paskutiniame žingsnyje ją aplenkė Nelly Chepchirchir. Kenijos atletė finišavo per 3 min. 56.99 sek. ir vos 0.03 sek. aplenkė australę.
Unexpected finish in the women’s 1500m😳
🇰🇪 Chepchirchir takes the win from 🇦🇺 Hull on the line. #ZurichDL pic.twitter.com/Dk7KwdweCO— Depussifying (@Bimbochan) August 28, 2025
Unbelievable finish to that 1500m. Jess Hull way clear before tying up right at the end. Chepchirchir way behind but winning it. Amazing end. Sarah Healy 8th. #ZurichDL #Weltklasse pic.twitter.com/asL36hACFs— Will Downing (@WillDowningComm) August 28, 2025
„Nesu matęs, kad kas taip „mirtų“ paskutiniuose metruose. Hull visiškai prašovė, vertindama savo galimybes“, – BBC eteryje stebėjosi legendinis britų bėgikas, pasaulio čempionas ir olimpinis vicečempionas Steve‘as Cramas.
J. Hull po finišo pripažino, kad paskutiniuose metruose jautė didžiulį nuovargį ir nieko negalėjo pakeisti, nors ir matė artėjančią varžovę.
„Viską aš mačiau. Mačiau, kad Nelly baigia mane pavyti. Viskas yra gerai. Likus 100 m buvau labai pavargusi. Tai normalu, nes turėjau intensyvią treniruočių sesiją, o pasaulio čempionatas vyks tik po 2 savaičių. Mano fizinė forma yra gera, tiesiog reikia protingiau paskirstyti jėgas distancijoje. Nesijaučiu taip, tarsi būčiau šiandien praradusi daug pinigų“, – sakė J. Hull.
J. Hull už pergalę būtų gavusi 30 tūkst. JAV dolerių, o dabar turėjo tenkintis 12 tūkst. JAV dolerių čekiu.
