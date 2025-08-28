Stahlis tikina, kad galėjo aplenkti net Alekną: „Padariau mėgėjišką klaidą“

Vyrų disko metimo finale vieną iš trūkstamų titulų iškovojo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis geriausiu bandymu diską nusviedė 68,89 metro ir iškovojo taurę bei 30 tūkst. JAV dolerių prizą.
Šį kartą vos 5-ą vietą užėmė dabartinis pasaulio čempionas Danielis Stahlis, numetęs diską 66,47 m. Švedui šiose varžybose sunkiai sekėsi išlaikyti pusiausvyrą – buvo įskaitytas vos 1 jo metimas iš 6.
D. Stahlis po varžybų kalbėjo panašiai kaip antrą vietą užėmęs slovėnas Kristjanas Čehas. Švedas irgi skaičiavo, kad geriausiu bandymu diską metė apie 69 m ir galbūt būtų nugalėjęs, jei tik būtų išsilaikęs sektoriuje.
„Padariau mėgėjišką klaidą, šiek tiek užsižiūrėjau į diską, o to daryti negalima. Kai tai padarai, tada prarandi balansą ir darosi sunku išsilaikyti sektoriuje. Tas metimas buvo tolimas, apie 69 m. Tai man būtų garantavę kur kas geresnę poziciją.
Dar keliausiu į Švedijos rinktinės stovyklą ir ten baigsiu pasiruošimą pasaulio čempionatui. Bus linksma. Jaučiu, kad esu teisingame kelyje ir gerai nusiteikęs pasitiksiu pasaulio čempionatą“, – švedų „Aftonbladet“ pasakojo D. Stahlis.
