  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Čehas po pralaimėjimo Aleknai: „Pirmas metimas galėjo garantuoti pergalę, bet likau antras ir nesu tuo patenkintas“

2025-08-28 22:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 22:33

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

Kristjanas Čehas | Scanpix nuotr.

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

0

Vyrų disko metimo finale vieną iš trūkstamų titulų iškovojo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis geriausiu bandymu diską nusviedė 68,89 metro ir iškovojo taurę bei 30 tūkst. JAV dolerių prizą.

Lietuvis lyderiu tapo jau po pirmo bandymo ir niekam neužleido šios pozicijos. Antrą vietą iškovojo dabartinis Europos čempionas slovėnas Kristjanas Čehas (67,18), o trečias buvo dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona (67,06).

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Čehas po varžybų neslėpė, kad antra vieta jo netenkina. Slovėnas taip pat atkreipė dėmesį į pirmąjį savo metimą. Tuomet K. Čehas sektoriuje neišsilaikė ir tas bandymas nebuvo įskaitytas, nors, anot slovėno, diskas skriejo 69 m ir būtų garantavęs jam pergalę.

„Nesu patenkintas antra vieta. Žinau, kad turiu potencialo pasiekti geresnių rezultatų. Turėjau daug intensyvių treniruočių, besiruošdamas pasaulio čempionatui. Jaučiu, kad forma gerėja.

Mano pirmas metimas šiandien tikriausiai buvo pats tolimiausias. Manau, kad diskas skriejo apie 69 m. To būtų užtekę pergalei. Deja, dabar jau nieko nebegaliu pakeisti. Aš į kiekvieną metimą sudedu visas jėgas ir stengiuosi pasiekti kuo geresnį rezultatą.

Ką dar reikia pakeisti prieš startą pasaulio čempionate? Keletą nežymių detalių. Dar reikės kiek padirbėti, kad pasaulio čempionate pasiekčiau fizinės formos piką“, – teigė K. Čehas.

Vyrų disko metimo finalas pasaulio čempionate vyks kaip niekad vėlai – tik rugsėjo 21 d.

