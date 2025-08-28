„Deimantinės lygos“ finale triumfavęs Mykolas Alekna: „Visi metė neblogai, bet galbūt ne taip gerai, kaip tikėjosi“

Lietuvis lyderiu tapo jau po pirmo bandymo ir niekam neužleido šios pozicijos. Antrą vietą iškovojo dabartinis Europos čempionas slovėnas Kristjanas Čehas (67,18), o trečias buvo dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona (67,06).
„Tai buvo geros varžybos. Visi metė neblogai, bet galbūt ne taip gerai, kaip visi tikėjosi, nes, manau, visi dabar yra sunkiose treniruotėse. Todėl rezultatai šiek tiek prastesni, bet tikslas yra Tokijas, į tai aš susitelkęs ir visi kiti taip pat.“
M. Alekna šį sezoną virš 70 metrų ribos yra numetęs jau 11 kartų, o jo dešimties geriausių metimų vidurkis siekia 72,14 m.
Pats disko metikas teigė, jog tokios statistikos neseka, bet pažymėjo, kad pasaulio čempionate Tokijuje jo tikslas mesti virš 70 m ribos.
Vėliau kalbėjęs su varžybų organizatoriais, M. Alekna atskleidė artimiausius savo planus.
„Tai labai brangi pergalė man – pirmasis „Deimantinės lygos“ trofėjus, todėl esu labai laimingas dėl šio laimėjimo, nors viskas neįvyko taip, kaip planavau. Manau, kad turiu savyje daug daugiau. Dabar noriu užtikrinti, kad pasaulio čempionate parodysiu viską, ką galiu. Ir tai yra daug daugiau, nei parodžiau šiandien. Mes vis dar esame sunkiame treniruočių etape. Mano forma tik kils ir bus tikrai gera Tokijui. Viskas priklauso nuo laiko – padariau smulkių klaidų, techniškai viskas nebuvo taip, kaip norėjau, todėl manau, kad tai gera pamoka ir aš ištaisysiu viską pasaulio čempionatui ir tikiuosi, kad laimėsiu. Kitą savaitę vykstu į Japoniją, ten turėsiu treniruočių stovyklą. Ten pasiliksiu dviem savaitėms. Prieš tai turėsiu savaitę, todėl grįšiu namo šiek tiek atšvęsti šią pergalę su šeima, o tada atgal prie darbo dėl pasaulio čempionato, nes tai yra vienintelis dalykas, kuris šį sezoną svarbus.“
