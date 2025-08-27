Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

„Deimantinės lygos“ finale Duplantis vėl buvo stipriausias, o Olyslagers rekordiniu šuoliu aplenkė Mahučich

2025-08-27 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 21:25

Ciuriche (Šveicarija) trečiadienį prasidėjo finalinis „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezono etapas. Pirmąją dieną paaiškėjo 6 rungčių nugalėtojai.

Nicola Olyslagers | Scanpix nuotr.

0

Vyrų šuolio su kartimi rungtyje rimtos konkurencijos sulaukė švedas Armandas Duplantis. Pasaulio rekordininkas kartu su graiku Emmanouilu Karaliu įveikė 6 m aukštį. Vėliau abu sportininkai nesėkmingai bandė peršokti per į 6,10 m aukštį iškeltą kartelę. Pergalė A. Duplančiui atiteko todėl, kad jis prieš tai 6 m aukštį įveikė pirmu bandymu, o E. Karaliui ten prireikė visų trijų mėginimų. Trečią vietą užėmė amerikietis Samas Kendricksas (5,82), o legendinis prancūzas Renaud Lavillenie neįveikė pradinio – 5,65 m – aukščio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Duplantis 5-ą kartą iš eilės laimėjo „Deimantinės lygos“ finalą ir dar labiau priartėjo prie R. Lavillenie rekordo (7 titulai iš eilės).

Moterų šuolio į aukštį sektoriuje nutrūko ukrainietės Jaroslavos Mahučich dominavimas. 3 titulus iš eilės turėjusi pasaulio rekordininkė pasiekė neblogą rezultatą (2,02 m), bet australė Nicola Olyslagers pasirodė dar geriau – įveikė net 2,04 m aukštį bei pasiekė žemyno rekordą. Trečia buvo šalies rekordą pasiekusi britė Morgan Lake (2 m). Taip pat 2 m aukštį įveikė ukrainietė Julija Levčenka, bet jai prireikė daugiau bandymų, todėl ukrainietė tenkinosi 4-a vieta.

Moterų šuoliuose su kartimi nugalėjo amerikietė Katie Moon (4,82), rutulio stūmimo čempionais tapo amerikietis Joe Kovacsas (22,46) ir olandė Jessica Schilder (20,26), o vyrų šuolio į tolį finale vietinius nudžiugino šveicaro Simono Ehammerio (8,32) triumfas.

Lietuva šio sezono finaluose turi vienintelį atstovą – disko metiką Mykolą Alekną. Jis finale startuos ketvirtadienį 18.30 val. Lietuvos laiku.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

