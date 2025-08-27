Paskutinę vasaros dieną – atsinaujinęs „Alytaus pusmaratonis“

Ši didelė bėgimo šventė Alytuje sugrįžta po metų pertraukos ir bus organizuojama devintą sykį.
„Alytuje daug dėmesio skiriame sveikai gyvensenai – nuo keliasdešimt kilometrų mieste esančių dviračių takų iki sporto klubų, nuo kiemuose įrengiamų krepšinio aikštelių iki Sveikatos tako, kuris, kaip ir pavadinimas sako, siūlo ne tik mėgautis pasivaikščiojimu, bet stabtelėti prie sporto įrenginių ir pasportuoti. Alytaus pusmaratonis – svarbi miesto tradicija, kuri suvienija mėgstančius bėgti ir kviečia aplankyti mūsų gražųjį miestą bėgikus iš kitų miestų“, – sakė Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis.
Meras pabrėžia, kad tokie renginiai ne tik skatina fizinį aktyvumą, bet ir stiprina bendruomeniškumą – čia susitinka profesionalūs sportininkai, mėgėjai ir šeimos su vaikais.
„Be viso to, pusmaratonis padeda garsinti Alytų visoje Lietuvoje: atvykstantys dalyviai atranda mūsų miestą iš naujo, pamato jo parkus, gatves ir svetingus žmones. Tokiu būdu sportas tampa ir puikia miesto reklama“, – pabrėžė N. Cesiulis.
Didžiausia šio sugrįžusio renginio naujovė – pasikeitusi trasa. Organizatoriai įrengė itin žavią 5,2 km ilgio trasą, jungiančią žymųjį Baltosios Rožės tiltą ir Dailidės ežerą.
„Šiek tiek pakeitėme bėgimo konceptą ir pasirinkome tai, ką Alytus turi gražiausio – žalumą, kalnus, vandenį. Startas bus duotas šalia Dailidės ežero, o vėliau visi pasieks aukščiausią Lietuvoje pėsčiųjų ir dviratininkų – Baltosios Rožės – tiltą. Tikimės, kad bėgikai pamils šią trasą ir norės čia sugrįžti“, – sakė renginio komunikacijos atstovė Kamilė Gigevičiūtė.
Renginys sekmadienį startuos 9.50 val. 10 val. šalia Dailidės ežero prasidės 500 m bėgimas vaikams ir senjorams, kur laikas nebus fiksuojamas.
10.20 val. bus duotas startas visų likusių distancijų dalyviams. Pusmaratonio bėgikai turės įveikti keturis ratus. Taip pat galima registruotis į 5,2 ir 10,5 km distancijas.
Visi dalyviai, įveikę pasirinktą distanciją, bus apdovanoti specialiais šventiniais medaliais.
Alytaus miesto meras ragina visus miestiečius aktyviai dalyvauti renginyje ir sportiškai užbaigti vasarą.
„Bėgimas – viena mėgstamiausių sporto šakų, kurią niekada nevėlu išbandyti ir kuri beveik nieko nekainuoja. Alytaus pusmaratonis – puiki proga išbandyti savo jėgas visai trumpose, kad ir pusės kilometro ilgio, trasose, proga pabendrauti su patyrusiais bėgikais ir būti įkvėptiems pradėti bėgioti. Labai kviečiu renginyje dalyvauti alytiškius – nuo mažiausio iki mūsų miestą stačiusių senjorų – tai gera galimybė praleisti laisvalaikį sveikiau ir prasmingiau. Taip pat labai laukiame miesto svečių – patikėkite, bėgti mūsų žaliuoju Alytumi, yra ypatingai smagu. Laukiame jūsų“, – kvietė N. Cesiulis.
Registracija įsimintiniam bėgimui Dzūkijos širdyje tęsiasi iki pat renginio dienos – rugpjūčio 31-osios.
