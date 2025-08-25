Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Austėja Kavaliauskaitė Lenkijoje pasiekė geriausią karjeros rezultatą

2025-08-25 12:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:54

Lenkijos lengvosios atletikos čempionate Bydgoščiuje be konkurencijos dalyvavo Austėja Kavaliauskaitė.

Austėja Kavaliauskaitė | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Lenkijos lengvosios atletikos čempionate Bydgoščiuje be konkurencijos dalyvavo Austėja Kavaliauskaitė.

REKLAMA
0

10000 m sportinio ėjimo distancijoje lietuvė pagerino asmeninį rekordą ir finišavo ketvirta – 47 min. 02.74 sek. Tuo pačiu A. Kavaliauskaitė pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą.

Pergalę šventė lenkė Katarzyna Zdzieblo (44:10.65). Už jos liko dvi tautietės – Magdalena Zelazna (45:47.70) bei Agnieszka Ellward (46:54.09).

10000 m sportinio ėjimo distancijoje varžėsi 9 moterys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų