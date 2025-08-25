Austėja Kavaliauskaitė Lenkijoje pasiekė geriausią karjeros rezultatą

10000 m sportinio ėjimo distancijoje lietuvė pagerino asmeninį rekordą ir finišavo ketvirta – 47 min. 02.74 sek. Tuo pačiu A. Kavaliauskaitė pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą.
Pergalę šventė lenkė Katarzyna Zdzieblo (44:10.65). Už jos liko dvi tautietės – Magdalena Zelazna (45:47.70) bei Agnieszka Ellward (46:54.09).
10000 m sportinio ėjimo distancijoje varžėsi 9 moterys.
