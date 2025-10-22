Pamačius, kaip pasikeitė Gretos kambarys, sunku patikėti: rezultatas stebina

Interjero dizainerių užduotis – atnaujinti 14 kv. m. kambarį taip, kad jis atitiktų šiuolaikinio vaiko, artėjančio prie paauglystės, poreikius, rašoma pranešime spaudai.
Anksčiau šiame kambaryje gyveno Giedrės sūnus, o dabar erdvę perėmė Greta – mergaitė, turinti daugybę hobių. Ji mėgsta konstruoti „Lego“, lipdyti, skaityti, žaisti stalo žaidimus bei leisti laiką su draugėmis. Šeima tikisi, kad visos šios veiklos tilps dukros kambaryje.
Universali vieta mokytis, ilsėtis ir svajoti
Pasak IKEA interjero dizainerės Anastasijos Rogačevskos, nedidelėje erdvėje ypač svarbu suplanuoti kelias skirtingas zonas: miego, mokymosi, hobių bei daiktų laikymo. Tačiau, anot jos, kambaryje nebuvo būtinas kapitalinis remontas – pakako apgalvotų, funkcionalių sprendimų, kurie padėjo išnaudoti kiekvieną kambario centimetrą.
Baldai, pritaikyti prie erdvės, ir atskiri šviesos šaltiniai leido sukurti vientisą, harmoningą interjerą, patogų kasdieniam gyvenimui ir poilsiui.
„Norėjome, kad Gretos kambarys būtų patogus, šviesus, universalus – toks, kuris ateityje galėtų vėl lengvai prisitaikyti prie pasikeitusių poreikių. Todėl rinkomės baldus, kurie tarnaus ilgus metus bei kuriuos galėsime papildyti ar, nebenaudojant, jų atsisakyti“, – dalijasi interjero dizainerė.
Pagrindiniais naujo vaikų kambario akcentais tapo talpi spinta, mokimosi zona ir patogi lova su stalčiais daiktams. Kambaryje netrūksta ir kitų daiktų laikymo sprendimų, todėl šeimai nuo šiol bus paprasčiau palaikyti tvarką ir mėgautis erdve, neapkrauta daiktais.
Kaip sukurti kambario charakterį?
Vaikų kambarys yra būtent ta erdvė, kuri leidžia drąsiau žaisti su spalvomis ir akcentais. Šiuo atveju pasirinkti šviesūs, neutralių spalvų baldai, o jaukumą bei žaismingumą suteikia ryškūs akcentai – oranžinės spalvos sukamasis krėslas, dekoratyvinės pagalvėlės ir mėlynos užuolaidos. „Svarbiausia – sukurti bazę, kuri išliks aktuali ilgus metus, o charakterį suteiks keičiami akcentai“, – pataria A. Rogačevska.
Pasak specialistės, tokia spalvų paletė yra patogus ir universalus sprendimas, nes leidžia kambario nuotaiką atnaujinti vos pakeitus ar pridėjus kelias detales. Tai suteikia lankstumo ir užtikrina, kad erdvė kartu su vaiku galės kisti pagal jo amžių, poreikius ar net sezoniškumą.
Pertvarkant kambarį daug dėmesio skirta apšvietimui.
Dabar Greta turi stalinį bei taškinį apšvietimą prie darbo stalo, naktinę lempą prie lovos, grindinį šviestuvą skaitymui bei dekoratyvų lubinį šviestuvą. Toks sprendimas suteikia galimybę kurti skirtingas kambario nuotaikas pagal veiklą ir prisitaikyti prie kasdienės rutinos.
Paverskite žaislus ir aksesuarus interjero dalimi
Nors kambaryje atsirado daug naujų baldų, interjero dizainerei buvo svarbu išlaikyti erdvę bei vietą žaidimams ir mergaitės kūrybai, svajonėms, laikui su draugais. Tam buvo palikta atvira erdvė kambario viduryje, kurios akcentas – minkštas kilimas, ant kurio galima susėsti su draugais, leisti laiką, žaisti stalo ir kitus žaidimus.
Dar vienas dažnas vaikų kambario galvosūkis – daugybė žaislų, knygų ir rankdarbių, kurie ne visada turi savo vietą. Pasak A. Rogačevskos, paprastas sprendimas – atviros lentynos, kurios ne tik suteikia patogią erdvę sudėti daiktus, bet ir paverčia juos interjero akcentu.
„Svarbu atsižvelgti į vaikų pomėgius ir juos pasitelkti kaip kambario dalį – knygos, žaislai ar kūrybiniai darbai gali tapti ne tik daiktais, bet ir estetiniu sprendimu suteikiančiu kambariui charakterio ir individualumo“, – rekomenduoja IKEA interjero dizainerė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!