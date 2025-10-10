Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Pamačiusi, kaip pasikeitė jos svetainė, Renata nesulaikė ašarų: pokyčiai atėmė žadą

2025-10-10 10:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 10:30

Kiekvienas svajojame apie stilingus, gražius ir, svarbiausia, patogius namus. O TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“ kiekvieną savaitę parodo, kad visa tai – pasiekiama. Tuo įsitikinsime ir šį penktadienį, kai laidos komanda Renatai ir jos dukrai sukurs svajonių valgomąjį ir svetainę.

Renatos svetainė (nuotr. stop kadras)
7

Kiekvienas svajojame apie stilingus, gražius ir, svarbiausia, patogius namus. O TV3 žiniasklaidos grupės laida „Namų idėja su IKEA“ kiekvieną savaitę parodo, kad visa tai – pasiekiama. Tuo įsitikinsime ir šį penktadienį, kai laidos komanda Renatai ir jos dukrai sukurs svajonių valgomąjį ir svetainę.

REKLAMA
0

Šios laidos herojės – Vilniaus pakraštyje įsikūrusiame name gyvenanti Renata ir jos dukra. Renata Vilniaus kolegijoje dirba dėstytoja, todėl daug laiko praleidžia namuose, skaitydama studentų darbus. Vis dėlto svetainė kol kas nepritaikyta nei poilsiui, nei skaitymui, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O štai Renatos dukra neabejinga muzikai – tame pačiame kambaryje galima rasti ir pianiną, ir mušamuosius. „Mano svajonė taip pat buvo groti būgnais, bet ši svajonė atiteko dukrai“, – tą išgirdęs moterims prisipažins laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas.

REKLAMA
REKLAMA

Pamačiusi, kaip pasikeitė jos svetainė, Renata nesulaikė ašarų: pokyčiai atėmė žadą
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pamačiusi, kaip pasikeitė jos svetainė, Renata nesulaikė ašarų: pokyčiai atėmė žadą

Per šventes svetainėje – daugiau nei 20 žmonių

Be moterų hobių, svetainė svarbi ir švenčių metų. Anot Renatos, kartais jų metu čia susirenka daugiau kaip 20 žmonių!

REKLAMA

„Anksčiau didžiausioms šventėms rinkdavomės pas mano mamą, bet, kadangi jai dabar jau sunku, sutarėme, kad nuo šiol tą darysime pas mane. Todėl Kalėdoms traukiame stalą ir visi susėdame čia“, – pasakos ji pridėdama, kad būtent dėl šios priežasties svarbu svetainėje įrengti ir valgomąjį.

Tiesa, Renata neslėps – kambaryje be galo trūksta jaukumo. „Dabar čia – ir spintos, ir lovos, ir stalas… Viskas suvežta. Jaučiu didelį stresą, nes čia – didelė netvarka. Mane graužia sąžinė, kad esu bloga šeimininkė, nes tik iš kampo į kampą perdėlioju daiktus. Labai norėčiau kambaryje tvarkos“, – sakys moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ką kambaryje Renata būtinai norėtų išsaugoti? Moteris pasakos, kad tai – ne tik pianinas, bet ir kiti daiktai. Tik, žinoma, sudėti tvarkingai!

Ar IKEA interjero dizainerėms pavyks įgyvendinti Renatos svajonę?

Laidos žiūrovai išgirs ne tik daugybę naudingų patarimų, kuriuos ir patys galės pritaikyti namuose, bet ir pamatys neįtikėtiną Renatos bei jos dukros reakciją po pokyčių.

„Dabar aš jau verksiu… Ir kiek daug vietos!“ – sakys Renata negalėdama patikėti, kad yra tame pačiame kambaryje.

„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Virtuvė prieš (nuotr. pranešimo spaudai)
Pamatę, kaip pasikeitė jų virtuvė po remonto, lietuvių pora negalėjo patikėti: rezultatas pribloškė
Daivos ir Viktoro virtuvė (nuotr. pranešimo spaudai)
20 metų skaičiuojančios virtuvės pokyčiai: tai pakeitus, panašiu rezultatu galėtų džiaugtis visi (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų