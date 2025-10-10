Pamačiusi, kaip pasikeitė jos svetainė, Renata nesulaikė ašarų: pokyčiai atėmė žadą

Šios laidos herojės – Vilniaus pakraštyje įsikūrusiame name gyvenanti Renata ir jos dukra. Renata Vilniaus kolegijoje dirba dėstytoja, todėl daug laiko praleidžia namuose, skaitydama studentų darbus. Vis dėlto svetainė kol kas nepritaikyta nei poilsiui, nei skaitymui, rašoma pranešime spaudai.
O štai Renatos dukra neabejinga muzikai – tame pačiame kambaryje galima rasti ir pianiną, ir mušamuosius. „Mano svajonė taip pat buvo groti būgnais, bet ši svajonė atiteko dukrai“, – tą išgirdęs moterims prisipažins laidos vedėjas Leonardas Pobedonoscevas.
Per šventes svetainėje – daugiau nei 20 žmonių
Be moterų hobių, svetainė svarbi ir švenčių metų. Anot Renatos, kartais jų metu čia susirenka daugiau kaip 20 žmonių!
„Anksčiau didžiausioms šventėms rinkdavomės pas mano mamą, bet, kadangi jai dabar jau sunku, sutarėme, kad nuo šiol tą darysime pas mane. Todėl Kalėdoms traukiame stalą ir visi susėdame čia“, – pasakos ji pridėdama, kad būtent dėl šios priežasties svarbu svetainėje įrengti ir valgomąjį.
Tiesa, Renata neslėps – kambaryje be galo trūksta jaukumo. „Dabar čia – ir spintos, ir lovos, ir stalas… Viskas suvežta. Jaučiu didelį stresą, nes čia – didelė netvarka. Mane graužia sąžinė, kad esu bloga šeimininkė, nes tik iš kampo į kampą perdėlioju daiktus. Labai norėčiau kambaryje tvarkos“, – sakys moteris.
Tačiau ką kambaryje Renata būtinai norėtų išsaugoti? Moteris pasakos, kad tai – ne tik pianinas, bet ir kiti daiktai. Tik, žinoma, sudėti tvarkingai!
Ar IKEA interjero dizainerėms pavyks įgyvendinti Renatos svajonę?
Laidos žiūrovai išgirs ne tik daugybę naudingų patarimų, kuriuos ir patys galės pritaikyti namuose, bet ir pamatys neįtikėtiną Renatos bei jos dukros reakciją po pokyčių.
„Dabar aš jau verksiu… Ir kiek daug vietos!“ – sakys Renata negalėdama patikėti, kad yra tame pačiame kambaryje.
„Namų idėja su IKEA“ – penktadieniais, 17.55 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!