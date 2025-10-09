Pamirškite pelėsį vonioje: atskleidė, kas padės

Be to, pelėsis ne tik atrodo neestetiškai – jis gali skleisti nemalonų kvapą, pakenkti paviršiams ir net išplisti per sienas, lubas ar grindis, rašoma mirror.co.uk.
Paprasta priemonė, kuri padarė stebuklą
Visgi, kaip rodo vienos moters patirtis, juodų dėmių galima atsikratyti visiškai paprastai – be jokių brangių priemonių ar šveitimo. Viskas, ko reikia, yra baltasis actas ir šiek tiek kantrybės.
Valymo entuziastė Sandra Gibson savo atradimu pasidalijo „Facebook“ grupėje „Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks“.
„Man patinka gražus, švarus vonios kambarys ir man teko susidurti su juodomis dėmėmis ant silikono siūlių vonioje. Mačiau įrašą, kuriame ant pažeistos vietos užtepama acto, uždedamas vatos diskelis (galima naudoti ir virtuvinį popierių) ir viskas išsivalo.
Po daugybės bandymų su skirtingomis valymo priemonėmis neturėjau daug vilties, bet pamaniau, kad verta pabandyti“, – rašė ji.
„Negaliu patikėti – ačiū tam, kas pasidalijo šiuo triuku! Jokio šveitimo ar vargo – tiesiog ryte nuėmiau vatos diskelius ir viskas buvo švaru. Tikiuosi, kad šis būdas padės ir kitiems.“
Rezultatai nustebino šimtus žmonių
Kaip rašo „Express“, Sandra pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti trys juodo pelėsio vietos ant silikono aplink vonią ir dušą, o po valymo – visiškai švarus paviršius be jokių dėmių. Jos įrašas sulaukė daugiau nei 300 komentarų iš žmonių, kurie taip pat išbandė šį metodą.
Claire Lucas komentavo: „Aš padariau lygiai tą patį ir vau, tai tikrai veikia. Daugiau jokių juodų dėmių.“
Brown Lottie rašė: „Taip, tai veikia gerai. Aš naudoju virtuvinį rankšluostį, nes juo padengiamas didesnis plotas. Kitas geras būdas – naudoti pelėsių purškalą. Papurkškite ir palikite – jis veikia taip pat ir pelėsis visiškai išnyksta per naktį.“
Francis Oliver pasiūlė: „Tiesiog kartą per savaitę apipurkškite tą vietą actu. Jis veikia greitai ir neleis pelėsiui atsirasti.“
Paprasta, pigu ir veiksminga
Actą dauguma žmonių jau turi virtuvės spintelėse, o jei ne – jo galima pigiai įsigyti bet kuriame prekybos centre. Ši natūrali priemonė ne tik išvalo pelėsį, bet ir padeda išvengti jo atsinaujinimo.
Tad kitą kartą, kai pamatysite juodas dėmes ant silikono siūlių, vietoj šveitimo ar brangių cheminių priemonių – išbandykite baltąjį actą.
Kaip rodo Sandros istorija, kartais efektyviausi sprendimai būna patys paprasčiausi.
