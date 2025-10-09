Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamirškite pelėsį vonioje: atskleidė, kas padės

2025-10-09 15:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-09 15:50

Juodos dėmės vonios kambaryje ar virtuvėje – dažna problema, su kuria susiduria daugelis šeimų. Šios dėmės dažniausiai yra pelėsis, kuris atsiranda dėl didelės drėgmės, prastos oro cirkuliacijos, muilo, šampūno ar dušo želės likučių bei aukštos temperatūros.

Pelėsis (nuotr. 123rf.com)

Juodos dėmės vonios kambaryje ar virtuvėje – dažna problema, su kuria susiduria daugelis šeimų. Šios dėmės dažniausiai yra pelėsis, kuris atsiranda dėl didelės drėgmės, prastos oro cirkuliacijos, muilo, šampūno ar dušo želės likučių bei aukštos temperatūros.

REKLAMA
0

Be to, pelėsis ne tik atrodo neestetiškai – jis gali skleisti nemalonų kvapą, pakenkti paviršiams ir net išplisti per sienas, lubas ar grindis, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paprasta priemonė, kuri padarė stebuklą

Visgi, kaip rodo vienos moters patirtis, juodų dėmių galima atsikratyti visiškai paprastai – be jokių brangių priemonių ar šveitimo. Viskas, ko reikia, yra baltasis actas ir šiek tiek kantrybės.

REKLAMA
REKLAMA

Valymo entuziastė Sandra Gibson savo atradimu pasidalijo „Facebook“ grupėje „Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks“.

REKLAMA

„Man patinka gražus, švarus vonios kambarys ir man teko susidurti su juodomis dėmėmis ant silikono siūlių vonioje. Mačiau įrašą, kuriame ant pažeistos vietos užtepama acto, uždedamas vatos diskelis (galima naudoti ir virtuvinį popierių) ir viskas išsivalo.

Po daugybės bandymų su skirtingomis valymo priemonėmis neturėjau daug vilties, bet pamaniau, kad verta pabandyti“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

„Negaliu patikėti – ačiū tam, kas pasidalijo šiuo triuku! Jokio šveitimo ar vargo – tiesiog ryte nuėmiau vatos diskelius ir viskas buvo švaru. Tikiuosi, kad šis būdas padės ir kitiems.“

Rezultatai nustebino šimtus žmonių

Kaip rašo „Express“, Sandra pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti trys juodo pelėsio vietos ant silikono aplink vonią ir dušą, o po valymo – visiškai švarus paviršius be jokių dėmių. Jos įrašas sulaukė daugiau nei 300 komentarų iš žmonių, kurie taip pat išbandė šį metodą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Claire Lucas komentavo: „Aš padariau lygiai tą patį ir vau, tai tikrai veikia. Daugiau jokių juodų dėmių.“

Brown Lottie rašė: „Taip, tai veikia gerai. Aš naudoju virtuvinį rankšluostį, nes juo padengiamas didesnis plotas. Kitas geras būdas – naudoti pelėsių purškalą. Papurkškite ir palikite – jis veikia taip pat ir pelėsis visiškai išnyksta per naktį.“

REKLAMA

Francis Oliver pasiūlė: „Tiesiog kartą per savaitę apipurkškite tą vietą actu. Jis veikia greitai ir neleis pelėsiui atsirasti.“

Paprasta, pigu ir veiksminga

Actą dauguma žmonių jau turi virtuvės spintelėse, o jei ne – jo galima pigiai įsigyti bet kuriame prekybos centre. Ši natūrali priemonė ne tik išvalo pelėsį, bet ir padeda išvengti jo atsinaujinimo.

Tad kitą kartą, kai pamatysite juodas dėmes ant silikono siūlių, vietoj šveitimo ar brangių cheminių priemonių – išbandykite baltąjį actą.

Kaip rodo Sandros istorija, kartais efektyviausi sprendimai būna patys paprasčiausi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų