TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Langai daugiau namuose nerasos: štai ką reikia daryti

2025-10-02 13:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-02 13:15

Atvėsus orams ir prasidėjus šildymo sezonui, daugelis pastebi, kad ant langų ima kauptis drėgmė. Nors iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti tik kaip nedidelis nepatogumas, ilgainiui kondensatas gali sukelti rimtesnių problemų – nuo pelėsio atsiradimo iki patalpų mikroklimato pablogėjimo.

Rasojantys langai (nuotr. 123rf.com)

2

Socialiniuose tinkluose netrūksta įvairių patarimų, kaip kovoti su langų rasojimu, tačiau viena „TikTok“ vartotoja tikina radusi ypač veiksmingą būdą. Šį triuką, anot jos, gali lengvai išbandyti kiekvienas namuose.

Kondensato problema dažniausiai kyla dėl paprastos priežasties – šiltam patalpų orui susidūrus su vėsiu stiklo paviršiumi, ant jo ima kauptis smulkūs drėgmės lašeliai. Būtent jie ilgainiui gali virsti ne tik estetine, bet ir sveikatos problema, rašoma express.co.uk.

Padės viena gudrybė

„TikTok“ vartotoja Sunnyisla išbandė nebrangią gudrybę, panaudodama namų apyvokos daiktą, kad išspręstų langų rasojimo problemą savo namuose ir pasidalijo stebinančiais rezultatais su savo sekėjais.

Pirmajame iš dviejų vaizdo įrašų Sunnyisla savo sekėjams aiškina, kad rasojančius langus patepus indų plovikliu, galima „sumažinti kondensato susidarymą arba visai jį sustabdyti“.

Pradėdama sausinti langą mikropluošto šluoste, po to – popieriniu rankšluosčiu, ji nuvalo vandens lašelius nuo lango. Tada ant mikropluošto šluostės užtepa nedidelį kiekį indų ploviklio ir ištepa juo vietas, kur kaupiasi kondensatas

„Man patinka sutelkti dėmesį į lango apačią, nes ten, panašu, situacija visada blogiausia“, – aiškino ji. Tuomet sumani „TikTok“ vartotoja palieka indų ploviklį ant lango apačios per naktį ir kitą rytą patikrina rezultatus. Kitame vaizdo įraše ji pakelia žaliuzes, kad pamatytų, ar neįprastas metodas pasiteisino.

Sunnyisla savo sekėjams pasakojo, kad jos „nuostabai tai iš tikrųjų suveikė“. Aiškindama, kodėl ši gudrybė veiksminga, ji sakė: „Taigi indų ploviklis iš tikrųjų sudaro barjerą, kad vanduo neliptų prie lango. Savaime aišku, kad yra kitų būdų, kaip sumažinti arba visiškai sustabdyti šį procesą, tačiau tai yra paprastas ir pigus būdas tai padaryti.

Turėsite pakartotinai ištepti langus, tikriausiai pati tai darysiu kartą per savaitę. Taigi, nuvalykite ir vėl užtepkite indų ploviklio, bet pabandykite.“

