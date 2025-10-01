Naujausia Šulijos orų prognozė: atsakė, ar verta tikėtis permainų

Iš kontinento gelmių Lietuvą pasiekę gaivūs orai kol kas niekur trauktis neketina. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 2–4 šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur bus šalnų, dieną oras šils iki 10–12 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj permainų dar nebus“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Debesuotumas visą parą nepastovus ir įvairus, tačiau lietaus nenumatoma. Naktį oras atvės iki 2–4 laipsnių šilumos, bet ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur bus šalnų; dieną oras sušils iki 10–12 laipsnių.
Panašūs orai bus ir penktadienį: debesuotumas nepastovus, lietaus nenumatoma, oro temperatūra tokia pat, kaip ir artimiausią parą.
Šeštadienį sustiprės pietinių krypčių vėjas, kur nors gali ir truputį palynoti. Naktį atvės iki 4–6 laipsnių šilumos, šalnų vis dar bus, dieną šils iki 11–13 laipsnių.
Sekmadienį vėjas pasisuks iš pietvakarių, dar šiek tiek sustiprės, palis, o oro temperatūra bus nežymiai aukštesnė.
Kitą savaitę vėjuoti ir lietingi orai nusistovės.
„Ką gi, ruduo. Kol kas gražus, vėliau – ir šlapias“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Į Europą plūsta vis gaivesni orai iš rytų ir šiaurės rytų. Vasariška šiluma dar liks kai kur žemyno vakaruose ir pietuose.
Romoje rytoj bus daug saulės ir 21 laipsnis šilumos, Barselonoje panašūs orai ir taip pat 21, Paryžiuje saulė pro debesis ir 17 laipsnių, Londone debesuota ir taip pat 17 šilumos; Berlyne debesuota su pragiedruliais, nelis ir šils iki 14, Varšuvoje tiktai 11 laipsnių šilumos.
