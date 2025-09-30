Ekspertas atskleidė, ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“: žmonės skuba gelbėti derlių

Pasikandžiojus pirmosioms šalnoms, ūkininkai skuba gelbėti derlių.
Nuo orų kenčia derlius
Dėl lietingos ir vėsios vasaros dalis daržovių dar tik noksta, todėl naktimis spaudžiantis šaltukas priverčia šildyti šiltnamius. O sinoptikai gerų žinių neturi – artimiausiu metu prognozuoja šalnas, o visų laukiamos „bobų vasaros“ kol kas nežada.
Miežiškiuose, Panevėžio rajone, ūkininkaujanti Regina apžiūri savo laukus. Nors pirmosios šalnos jau pasikandžiojo, kol kas nušalo vos vienas kitas lapas. Tačiau artimiausios orų prognozės kelia nerimą.
„Dabar vėl pranašauja dideles šalnas, tai bandysime kažkaip gintis. Nes dar pilni laukai visokių gėrybių“, – atvirauja ūkininkė Regina Valiukienė.
Dėl šaltos ir drėgnos vasaros šiemet derlius vėluoja, ir nemaža dalis jo dar nenuimta. R. Valiukienė planuoja šią naktį šildyti šiltnamius, kad išsaugotų pomidorus.
„Turime pečius ir juos perkursime, nes gaila – dar žalia, daug žydinčių augalų, daug žalių pomidorų, dar turime ir agurkėlių“, – sako ūkininkė.
Laukuose daržoves nuo šaltuko gelbsti agroplėvelė.
„Dar turime nenuimtų paprikų, moliūgų, aguročių ir cukinijų. Viską uždengiame agroplėvele“, – pasakoja ji.
Ar ateis „Bobų vasara“?
Lietuviai nuo seno tiki, kad pradėjus geltonuoti klevams, po trijų savaičių sulauksime „bobų vasaros“.
„Tai labiau tautosakos elementas – klevai pradeda geltonuoti skirtingu metu, todėl „bobų vasara“ tikrai nepririšta prie klevų“, – aiškina sinoptikas Jan Vaitkevič.
Sinoptikas laukiantiems šilumos artimiausiu metu turi liūdnų žinių: kol kas atšilimo neprognozuojama, o taip laukiama „bobų vasara“ gali ir nepasirodyti. Artimiausiomis naktimis temperatūra kris iki –5, o kai kur – net iki –7 laipsnių.
„Pagal dabartinius duomenis, kol kas nematome „bobų vasaros“ – tokios, kai temperatūra viršytų 20 laipsnių. Toks modelis dar neprognozuojamas“, – teigia J. Vaitkevič.
Mokslų daktaras Darius Ryliškis pasakoja, kad šalnos pirmiausiai paveikia daubose ir pakalnėse augančius augalus.
„Aiškus įrodymas – botanikos sode šalnų beveik nebuvo, nes žiedai, kurie paprastai yra jautriausia augalo dalis, nenukentėjo. Jei žemės paviršiuje būtų buvusi rimta šalna, jie būtų nušalę“, – sako augalų kolekcijų skyriaus vadovas Darius Ryliškis.
Pasak sinoptikų, artimiausiomis naktimis spaus šaltukas, o kitos savaitės pradžioje prognozuojamas ir lietus. Kai kur gali susiformuoti net plikledis.
