TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Jau aišku, kokios žiemos galima tikėtis Lietuvoje: parodė pati gamta

2025-09-30 12:05 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-30 12:05

Rugsėjo 29-ąją Lietuvoje buvo minima šv. Mykolo diena. Ši diena mūsų krašte nuo seno turėjo ypatingą reikšmę – ne tik religinę, bet ir praktinę. Senoliai tikėjo, kad būtent Mykolinės gali atskleisti, kokie orai laukia ateinančią žiemą. Tad tai buvo tarsi gamtos ženklų skaitymo metas, padedantis numatyti, ar žiema bus švelni, ar atšiauri.

Žiema (nuotr. Fotodiena.lt)
33

Etnologas Libertas Klimka anksčiau naujienų portalui tv3.lt priminė, kad anuomet visi atidžiai stebėdavo ryto dangų bei vėjo kryptį.

Atskleidė, kokia gali būti artėjanti žiema

Anot jo, jeigu rytą vėjas pūsdavo iš vakarų, laukta nesunkios žiemos su atlydžiais ir lietumi.

Vėjas iš rytų pranašaudavo žvarbią, vėjuotą ir nemalonią žiemą. Iš šiaurės atėjęs vėjas reiškė šaltą bei sniegingą laikotarpį, o iš pietų – net beveik jokios žiemos.

Ne mažiau svarbus buvo ir dangus: giedra diena žadėjo šaltą žiemą, o apsiniaukusi – šiltesnę ir lengvesnę.

Kaip pasakojo L. Klimka, jis ir šiemet, šv. Mykolo dieną, atkreipė dėmesį į orus. Pasak jo, ženklai byloja, kad labai šaltos žiemos tikėtis neverta.

„Panašu, kad labai šaltos žiemos šiemet nebus“, – ramino etnologas.

Kurmiai rodo apie artėjančią žiemą

Anksčiau naujienų portalui tv3.lt Dzūkijos krašte gyvenanti Janina Janušauskienė, stebinti gamtos ženklus nuo vaikystės, sakė, kad nuo pat lapkričio pabaigos, žmonės, dirbantys soduose ir kiemuose, gali stebėti kurmių išraustus kurmiarausius.

Pasak jos, kurmiai, kurie rausia vos ne kiekvieną dieną, pranašauja šiltus, gražius orus.

Janina anksčiau yra sakiusi, kad trumpą ir nešaltą žiemą dažniausiai išduoda gamtos ženklai – kurmių ir barsukų elgesys, rodantis, jog rūsčių šalčių nesulauksime.

