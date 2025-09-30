Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasiruoškite orų permainai: įspėja, kad malonu tikrai nebus

2025-09-30 09:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 09:47

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Lietuvą dar kurį laiką veiks anticiklono Petralilly įtaka, o prie jo prisijungęs naujas anticiklonas Quinn uždengs beveik visą Europą – dėl to mūsų šalyje laikysis vėsūs orai. Naktimis, ypač savaitės viduryje, termometrai rodys kelis laipsnius žemiau nulio.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad Lietuvą dar kurį laiką veiks anticiklono Petralilly įtaka, o prie jo prisijungęs naujas anticiklonas Quinn uždengs beveik visą Europą – dėl to mūsų šalyje laikysis vėsūs orai. Naktimis, ypač savaitės viduryje, termometrai rodys kelis laipsnius žemiau nulio.

0

Pasak specialistės, Lietuva dar kurį laiką bus pietinėje užsilaikiusio anticiklono Petralilly dalyje, o kartu su nauju anticiklonu Quinn ši sistema apims beveik visą Europą.

„Mes kol kas liksime pietinėje, pietvakarinėje „užsibuvusio“ anticiklono, vardu Petralilly, dalyje. Vakariau prie jo prisijungs dar vienas ramus ir sausas anticiklonas, vardu Quinn I-oji ir II-oji ir ši bendra sistema užguls beveik visą Europą“, – rašė ji.

Kai kur vyraus blogi orai

Sinoptikė dalijosi, kad Viduržemio jūros regione vyraus blogi orai, o Lietuvoje šaltas rytų ir poliarinis oras lems vėsias dienas bei ypač šaltas, iki kelių laipsnių žemiau nulio nukrentančias, naktis savaitės viduryje.

„Tik Viduržemio jūros regionas dar nuo visokių orų negandų kol kas kentės. Šaltoko oro srautai iš rytų vis dar link mūsų brausis, vėliau, per Skandinaviją, dar ir poliarinių platumų oras prisijungs. Šiluma kol kas nedžiugins, ypač giedresnėmis naktimis, o jų dažnokai bus.

Oras (standartiniame 2 m. aukštyje) šiek tiek žemiau 0 laipsnių nukris, o pažeme dar didesnis šaltukas, ypač savaitės viduryje, darbuosis“, – teigė E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 510 m/s, dieną 712 m/s. Naktį 46°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 13°C, čia dirvos paviršiuje 0– -2°C, dieną 1114°C.

Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 48 m/s, dieną 510 m/s. Žemiausia oro temperatūra naktį 16°C, dirvos paviršiuje daug kur -16°C, dieną 913°C.

Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 37 m/s. Naktį -13°C, dirvos paviršiuje -16°C, kai kur -79°C, dieną 911°C.

Penktadienį, spalio 3-osios naktį dar be lietaus, dieną gali šiek tiek palynoti, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 37 m/s. Naktį -13°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 812°C.

Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 26 m/s, dieną pietinių krypčių 510 m/s. Naktį 04°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 1215°C.

Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti, pavakare gausiau rytinėje pusėje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 510 m/s, dieną 712 m/s. Naktį 38°C, dieną 1215°C.

Pirmadienį, spalio 6 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 611 m/s. Naktį 68°C, pajūryje 911°C, dieną 1215°C.

Antradienį, spalio 7 d., palis, gausiau dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 611 m/s. Naktį 68°C, pajūryje 911°C, dieną 1316°C.

