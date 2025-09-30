Pasiruoškite orų permainai: įspėja, kad malonu tikrai nebus

Pasak specialistės, Lietuva dar kurį laiką bus pietinėje užsilaikiusio anticiklono Petralilly dalyje, o kartu su nauju anticiklonu Quinn ši sistema apims beveik visą Europą.
„Mes kol kas liksime pietinėje, pietvakarinėje „užsibuvusio“ anticiklono, vardu Petralilly, dalyje. Vakariau prie jo prisijungs dar vienas ramus ir sausas anticiklonas, vardu Quinn I-oji ir II-oji ir ši bendra sistema užguls beveik visą Europą“, – rašė ji.
Kai kur vyraus blogi orai
Sinoptikė dalijosi, kad Viduržemio jūros regione vyraus blogi orai, o Lietuvoje šaltas rytų ir poliarinis oras lems vėsias dienas bei ypač šaltas, iki kelių laipsnių žemiau nulio nukrentančias, naktis savaitės viduryje.
„Tik Viduržemio jūros regionas dar nuo visokių orų negandų kol kas kentės. Šaltoko oro srautai iš rytų vis dar link mūsų brausis, vėliau, per Skandinaviją, dar ir poliarinių platumų oras prisijungs. Šiluma kol kas nedžiugins, ypač giedresnėmis naktimis, o jų dažnokai bus.
Oras (standartiniame 2 m. aukštyje) šiek tiek žemiau 0 laipsnių nukris, o pažeme dar didesnis šaltukas, ypač savaitės viduryje, darbuosis“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugsėjo 30-osios naktį ir rytą gali šiek tiek palyti pietiniam, pietvakariniam pakraštyje, dieną jau be lietaus. Vėjas rytinių krypčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 4–6°C, šiaurės vakariniuose, šiauriniuose rajonuose 1–3°C, čia dirvos paviršiuje 0– -2°C, dieną 11–14°C.
Trečiadienį, spalio 1 d., be lietaus. Vėjas rytų, šiaurės rytų naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s. Žemiausia oro temperatūra naktį 1–6°C, dirvos paviršiuje daug kur -1–6°C, dieną 9–13°C.
Ketvirtadienį, spalio 2 d., be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, dirvos paviršiuje -1–6°C, kai kur -7–9°C, dieną 9–11°C.
Penktadienį, spalio 3-osios naktį dar be lietaus, dieną gali šiek tiek palynoti, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurinių krypčių 3–7 m/s. Naktį -1–3°C, pajūryje iki 6°C, dirvą didesnis šaltukas gali nubalinti, dieną 8–12°C.
Šeštadienį, spalio 4 d., be lietaus, naktį ir rytą rūkai nusidrieks. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 0–4°C, pajūryje iki 6°C, dirvą vis dar šaltukas, jau silpnas, gali nubalinti, dieną 12–15°C.
Sekmadienį, spalio 5-osios naktį be ženklesnio lietaus, vėl rūkai nusidrieks, dieną, pradedant vakariniais rajonais, turėtų palyti, pavakare gausiau rytinėje pusėje. Vėjas pietų, pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, dieną 12–15°C.
Pirmadienį, spalio 6 d., protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 12–15°C.
Antradienį, spalio 7 d., palis, gausiau dieną. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 6–8°C, pajūryje 9–11°C, dieną 13–16°C.
