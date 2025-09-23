Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Temperatūra kris, žemę nuklos šalnos: orų pokyčiai užklups staiga

2025-09-23 17:55
2025-09-23 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuota, tačiau gana šviesi diena, palijo vos kai kur. Šį vakarą debesys gana greitai tirps, sklaidysis ir netrukus atsivers giedras dangus. Lietaus iš jo tikrai nebus. Rytas bus saulėtas, vėliau atsiras debesų, kai kur, daugiausia šalies šiaurėje, truputį palynos, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo debesuota, tačiau gana šviesi diena, palijo vos kai kur. Šį vakarą debesys gana greitai tirps, sklaidysis ir netrukus atsivers giedras dangus. Lietaus iš jo tikrai nebus. Rytas bus saulėtas, vėliau atsiras debesų, kai kur, daugiausia šalies šiaurėje, truputį palynos, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

0

Anot jo, pirmadienį Lietuvos link pasileido gaivūs orai iš tolimos šiaurės. Artimiausią parą šis srautas išliks, dėl to šilta tikrai nebus.

Prasideda šalnos

Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 5–6, prie jūros 7–9 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur bus šalnų. Dieną oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos.

„Kitaip tariant, bus gražu, bet nešilta. Naktį vyraus giedras dangus, iš kurio tikrai nelis, dieną dangų pridengs nestori debesys, šalies šiaurėje kai kur palynos“, – nurodo N. Šulija.

 Naktį atvės iki 5–6, prie jūros 7–9 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos, dieną šils iki 13–15 laipsnių šilumos.

Labai panašūs orai ir ketvirtadienį: naktis giedra, dieną bus daug saulės, lietaus nenumatoma. Naktį oras atvės iki 3–5, prie pat jūros 8–10 laipsnių, šalnų bus ir dirvos paviršiuje, ir ore, dieną oras šils iki 12–14 laipsnių šilumos.

Penktadienis bus labai ramus, be vėjo, bet ir be debesų, giedras. Oro temperatūra naktį bus 2–4, prie pat jūros 6–8 laipsniai šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje vėl daug kur bus šalnų iki 5 laipsnių šalčio; ramią dieną oras sušils iki 14–16 laipsnių šilumos.

„Ką gi, prasideda šalnos“, – sako sinoptikas.

