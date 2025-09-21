Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Dienai Lietuvoje – tikrai pirtis: kais staiga, tačiau netrukus orai pasikeis

2025-09-21 07:44 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-21 07:44

Sekmadienio dieną sausa, tik vakare kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra 23–28, Vakarų Lietuvoje kai kur 20–22 laipsniai šilumos, praneša sinoptikai.

Sekmadienio dieną sausa, tik vakare kai kur vakaruose trumpai palis. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra 23–28, Vakarų Lietuvoje kai kur 20–22 laipsniai šilumos, praneša sinoptikai.

0

Pirmadienio naktį kai kur vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 16–21, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 23 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Ruduo
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).

Numatomas vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

