Dienai Lietuvoje – tikrai pirtis: kais staiga, tačiau netrukus orai pasikeis

Pirmadienio naktį kai kur vakariniuose, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 6–11 m/s, dieną vakarinių krypčių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 16–21, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 23 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 19 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio kilimas. Vakarinėje dalyje, vietomis, iki 109 cm per parą. Leitėje ties Kūlynais pasiektas stichinis vandens lygis – 251 cm (stichinio riba – 245 cm).
Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
