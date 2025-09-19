Šulija tvirtina – vėl pasirodys vasara: atsakė, kiek laiko džiugins puikūs orai

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti su pragiedruliais, tačiau šviesūs orai, kai kur palijo. Artimiausią naktį debesuotumas bus permainingas, kai kur palis, bet labai nedaug; panašiai ir dieną – menka menko lietaus tikimybė yra, bet ne daugiau.
Lietuvos link iš pietvakarinės Europos dalies plaukia vis šiltesnis oras, dėl to savaitgalis bus šiltas. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 13–15, prie jūros apie 18 laipsnių, dieną šils iki 21–23, kai kur 25 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, šeštadienis bus išties neblogas“, – tvirtina sinoptikas.
Debesuotumas permainingas, galiausiai diena pasidarys šviesi. Ir naktį, ir dieną menko lietaus tikimybė bus, tačiau labai jau menka. Naktį atvės iki 13–15, prie jūros 18 laipsnių, dieną šils iki 21–23, kai kur pietuose – 25 laipsnių šilumos.
„Sekmadienis dar puikesnis“, – priduria N. Šulija.
Debesuotumas menkas, diena saulėta, lietui imtis nebus iš kur. Naktį atvės iki 15–17, dieną šils iki 24–26 laipsnių šilumos, prie pat jūros kiek gaiviau.
„Pirmadienį vasara pasibaigs“, – sako N. Šulija.
Naktis dar labai šilta – oras atvės iki 16–18 laipsnių, oras dieną sušils iki 17–19, pietryčiuose trumpam 23–25 laipsnių, bet labai greitai temperatūra kilti nustos ir net pradės kristi. Dieną oras ne šils, bet vės. Naktį palis vietomis, daugiausia šalies vakaruose, čia galima ir perkūnija, dieną neilgai trunkantis lietus bus beveik visur, kai kur su perkūnija.
Vėliau kitą savaitę numatomi vidutiniškai šilti orai, lietaus bus labai nedaug.
„Ką gi, bus svarbu savaitgalį nepraleisti vasaros, o vėliau galėsime darbuotis neperkaisdami“, – apibendrina sinoptikas/
Orai Europoje
Rytoj orus Europoje lems viena išties didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis šiaurėje bei vakaruose.
Didelis saulėtų orų plotas atsivers tarp Baltijos ir Viduržemio jūrų. Kitur dangų dengs debesys, kai kur gana stori ir vandeningi.
Nuo Šiaurės Afrikos pakilusi ir saulės palaikoma šilumos banga pasklis plačiai po žemyną, vėsiau bus tiktai šiaurėje ir rytuose.
Romoje rytoj daug saulės ir 31 laipsnis karščio, Barselonoje irgi šviesūs orai ir 26 laipsniai, Paryžiuje debesuota, lietus ir 23, Londone debesuota, nelis ir 21 laipsnis šilumos; Berlyne saulė pro debesis ir 26 laipsniai, Varšuvoje daug saulės ir 27 šilumos.
