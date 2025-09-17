Šulija turi džiugių žinių – po rudeniškų orų netrukus ateis vasariški: štai kiek truks

Lietuvoje šiandien buvo debesuoti, kai kada su pragiedruliais orai. Palijo. Artimiausią naktį bus debesuota, pragiedrulių mažai, daug kur trumpai palis, kai kur smarkokai. Galima ir perkūnija. Dieną irgi daug kur trumpai palis, bet pats lietus bus jau negausus.
Lietuvoje nusistovėjo vidutiniškai šilti orai. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 11–13 laipsnių šilumos, prie pat jūros bus 15–17 laipsnių. Rytoj dieną oras neskubėdamas sušils iki 18–20 laipsnių, tiktai šalies vakaruose gali būti apie 17.
„Kitaip tariant, bus ankstyvam rudeniui būdingi orai“, – tvirtina N. Šulija.
Naktį daug kur trumpai palis, vietomis lietus bus smarkus ir su perkūnija. Dieną irgi daug kur palis, bet lietus bus gerokai menkesnis. Oras naktį atvės iki 11–13, prie pat jūros 15–17, dieną šils iki 18–20, vakaruose 17 laipsnių šilumos.
Penktadienį neilgai trunkančio lietaus daug kur bus ir naktį, ir dieną, tačiau pats lietus jau bus negausus. Oras naktį atvės iki 14–16, dieną šils iki 19–21 laipsnio šilumos.
Šeštadienį truputį palynos tiktai vietomis. Oras naktį atvės iki 15–17, dieną šils iki 22–24 laipsnių, tiktai prie pat jūros bus kiek gaiviau.
Sekmadienį lietaus nenumatoma, bus dar laipsniu kitu šilčiau.
„Ką gi, savaitgalį Lietuvoje bus vasara. Maždaug pusėje Lietuvos ji bus dar ir pirmadienį“, – sako sinoptikas.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems dvi didelės aukšto slėgio sritys ir žemas slėgis šiaurėje bei kai kur pietuose.
Didelis saulėtų orų plotas bus žemyno vakaruose ir pietuose. Kitur dangų dengs debesys, kai kur gana stori ir vandeningi.
Šilčiausia vieta rytoj bus Ispanijoje, Vakarų ir Pietų Europoje irgi gana šilta, rytinėje ir šiaurinėje dalyse orai bus gaivesni.
Romoje rytoj bus saulėta ir 29 laipsniai šilumos, Barselonoje daug saulės ir 26 laipsniai, saulėtame Paryžiuje oras sušils iki 24 laipsnių, debesuotame Londone bus apie 20. Debesuotame Berlyne oras sušils iki 19, debesuotoje Varšuvoje taip pat 19 laipsnių.
