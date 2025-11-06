 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Šiuose kadruose – žinoma Lietuvos pora: ar atpažįstate, kas jie?

2025-11-06 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 10:55

Nuomonės formuotoja Viktorija Šaulytė-Mockė savo sekėjus nuolat stebina kūrybingomis, unikaliomis fotosesijomis. Šįkart moteris į vieną iš jų įtraukė ir savo vyrą Julių Mocką – juodu įsiamžino įspūdinguose kadruose Helovino tema.

0

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Šaulytė-Mockė paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sulaukė komplimentų 

Jame – dėmesį prikaustantys kadrai iš Helovino fotosesijos, kuriuose Viktorija įsiamžinusi su vyru Juliumi.

Kaip matyti nuotraukose, pora išties pasistengė – jų kostiumai ir bendras įvaizdis išpildytas nepriekaištingai.

„Elfų dinastija“, – prie kadrų pridūrė moteris.

Išvydę šias nuotraukas, sekėjai komentaruose negailėjo porai gražių žodžių:

„Kaip visada pasakiškai!“, – rašė vienas iš jų. 

„Omg!!!!“ – pridūrė kitas.

„Jūs tokie šaunūs“, – komentavo trečias.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

