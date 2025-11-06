Šiuose kadruose – žinoma Lietuvos pora: ar atpažįstate, kas jie?

Socialiniame tinkle „Instagram“ V. Šaulytė-Mockė paviešino įrašą, kuriuo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Sulaukė komplimentų
Jame – dėmesį prikaustantys kadrai iš Helovino fotosesijos, kuriuose Viktorija įsiamžinusi su vyru Juliumi.
Kaip matyti nuotraukose, pora išties pasistengė – jų kostiumai ir bendras įvaizdis išpildytas nepriekaištingai.
„Elfų dinastija“, – prie kadrų pridūrė moteris.
Išvydę šias nuotraukas, sekėjai komentaruose negailėjo porai gražių žodžių:
„Kaip visada pasakiškai!“, – rašė vienas iš jų.
„Omg!!!!“ – pridūrė kitas.
„Jūs tokie šaunūs“, – komentavo trečias.
