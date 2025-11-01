 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > TV

Mantas Katleris Helovyną švenčia su džiaugsmu – prisiminė šiurpiąją naktį pas Mantą Stonkų

galvOK
2025-11-01 19:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 19:25

Laidoje „GalvOK“ komikas Mantas Katleris atskleidė, kad Helovyną jis švenčia su džiaugsmu. Komikas prisiminė ir istoriją, kada Šiurpnaktį teko švęsti su kolega, komiku Mantu Stonkumi. Kaip jiems sekėsi?

Laidoje „GalvOK“ komikas Mantas Katleris atskleidė, kad Helovyną jis švenčia su džiaugsmu. Komikas prisiminė ir istoriją, kada Šiurpnaktį teko švęsti su kolega, komiku Mantu Stonkumi. Kaip jiems sekėsi?

REKLAMA
2

Priešininkų komandos lyderiui Mindaugui Stasiuliui pasiteiravus, ar M. Katleris nebijo per Helovyną vaikščiojančių, į duris besibeldžiančių ir saldainių prašančių vaikų, komikas atkerta, kad Šiurpnakčio svečius jis sutinka su džiaugsmu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Helovyną šventėme pas Mantą Stonkų, tai visus rajono vaikus saldainiais nušėrėme“, – dalijasi M. Katleris.

REKLAMA
REKLAMA

Atskleidė mėgstamiausią kokteilį

M. Katlerio ir Algio Radzevičiaus komandai gavus klausimą: 2011 m. į viešumą nutekėjo JAV kariuomenės dokumentas „Conop 8888“, kuriame aprašytas:

REKLAMA

A. Miestų evakuacijos planas, aiškinantis, kaip elgtis pasirodžius vampyrams;

B. Tyrimas apie tai, kur dingo Luizianos valstijoje iš nukritusio NSO išsilaipinusios būtybės;

C. Pratybų planas, mokantis, kaip elgtis puolant zombiams.

O štai klausimą pristatantys baro „Knygnešys“ atstovai M. Katleriui priminė mėgstamiausią studijų laikų kokteilį, kuris asocijuojasi su Helovynu.

REKLAMA
REKLAMA

„Galiu prisipažinti, „Zombis“ buvo mano mėgstamiausias kokteilis studijų laikais“, – atvirauja komikas.

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Stasiulis, Laura Ignatovičiūtė ir Edgaras Kožuchovskis (tv3.lt koliažas)
Šių Lietuvos kaimų pavadinimų nebūsite girdėję: „Šis tikrai keistas“ (12)
Sipavičių nustebino klausimas apie kelnaites „galvOK“ žaidime: „Visokius būdus žinojau“ (nuotr. stop kadras)
TV studijoje Sipavičių nustebino klausimas apie kelnaites: „Visokius būdus žinojau“
Stasiulio pasisakymas sukėlė aistras TV studijoje (nuotr. stop kadras)
Stasiulio pasisakymas sukėlė aistras TV studijoje: „Norėčiau prieš tai, kad atsiprašytum“ (36)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų