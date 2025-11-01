Mantas Katleris Helovyną švenčia su džiaugsmu – prisiminė šiurpiąją naktį pas Mantą Stonkų

Priešininkų komandos lyderiui Mindaugui Stasiuliui pasiteiravus, ar M. Katleris nebijo per Helovyną vaikščiojančių, į duris besibeldžiančių ir saldainių prašančių vaikų, komikas atkerta, kad Šiurpnakčio svečius jis sutinka su džiaugsmu.
„Helovyną šventėme pas Mantą Stonkų, tai visus rajono vaikus saldainiais nušėrėme“, – dalijasi M. Katleris.
Atskleidė mėgstamiausią kokteilį
M. Katlerio ir Algio Radzevičiaus komandai gavus klausimą: 2011 m. į viešumą nutekėjo JAV kariuomenės dokumentas „Conop 8888“, kuriame aprašytas:
A. Miestų evakuacijos planas, aiškinantis, kaip elgtis pasirodžius vampyrams;
B. Tyrimas apie tai, kur dingo Luizianos valstijoje iš nukritusio NSO išsilaipinusios būtybės;
C. Pratybų planas, mokantis, kaip elgtis puolant zombiams.
O štai klausimą pristatantys baro „Knygnešys“ atstovai M. Katleriui priminė mėgstamiausią studijų laikų kokteilį, kuris asocijuojasi su Helovynu.
„Galiu prisipažinti, „Zombis“ buvo mano mėgstamiausias kokteilis studijų laikais“, – atvirauja komikas.
Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.
