TV studijoje Sipavičių nustebino klausimas apie kelnaites: „Visokius būdus žinojau“

Žaidimo metu grupės „Studija“ įkūrėjas ir vokalistas S. Januška žais vienoje komandoje su Mindaugu Stasiuliu, o vieną kartą šiame žaidime jau dalyvavęs E. Sipavičius šįkart suvienys jėgas su humoristu Mantu Katleriu.
Žaidimo dalyvius nustebino suktas klausimas
Antrą kartą šiame žaidime dalyvaujantis E. Sipavičius liko nustebintas vieno klausimo, kurį nusakė intriguojantis žodis „kelnaitės“, o dar nepamatęs pačio klausimo linksmai pareiškė, kad čia leis pasireikšti jaunesniam kolegai M. Katleriui.
„Ir čia perduodu visas kompetencijas kolegai mano, jis daug jaunesnis“, – šypsojosi E. Sipavičius.
„Kažką esu girdėjęs apie trikotažą, atsimenu, iki šešiolikos nešiojau“, – atšovė M. Katleris, juokavęs, kad visai nenešioja kelnaičių.
Pats klausimas skambėjo taip: kurioje srityje naudojamas kelnaičių testas?
A. Alyvuogių aliejaus rūgštingumui nustatyti
B. Vyndarystėje – įvertinti dirvos būklę
C. Sūrių gamyboje – brandinimo eigoje
Išgirdęs atsakymo variantus charizmatiškasis E. Sipavičius kraipė galvą ir tikino, kad bent jau vyndarystėje, apie kurią išmano nemažai, tokie testai greičiausiai nedaromi.
„Niekad negirdėjau apie vyndarystėje naudojamą tokią... Visokius būdus žinojau, apie dirvą viską, bet jeigu būtų toks faktas, kad rūgštingumui įvertinti naudojamos kelnaitės...“, – galvą kraipė scenos ledenga.
Kokį atsakymo variantą pasirinko E. Sipavičius ir M. Katleris?
