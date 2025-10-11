Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mantas Katleris liko be žado: „Tai geriausias klausimas kurį teko išgirsti laidoje „GalvOK““

2025-10-11
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-11 19:25

Šeštadienio vakarą TV3 televizijos laidoje „GalvOK“ komikas Mantas Katleris atvirauja – klausimas, kurį jis ir televizijos laidų vedėja Vaida Skaisgirė-Bernatavičė išgirdo, buvo įdomiausias, kokį jam teko girdėti laidoje „GalvOK“!

0

Pamatę pavadinimų lentelėje pasirinkimą „Per mikroskopą“, M. Katleris ir V. Skaisgirė-Bernatavičė pasirinko būtent jį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klausimą uždavė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas. Jis skambėjo taip: kuo unikalios Cupriavidus metallidurans bakterijos?

Atsakymo variantai, kuriuos išgirdo M. Katlerio ir V. Skaisgirės-Bernatavičės komanda:

A. Turi savo lyderį, valdantį visą koloniją;

B. Verčia mikrobus šokti;

C. Tuštinasi auksu.

Išgirdęs klausimą ir atsakymų variantus, komikas iš pradžių kiek sutriko, tačiau vėliau, sužinojęs teisingą atsakymą, maloniai nustebo.

„Tai yra geriausias klausimas ir geriausias atsakymas, kurį teko girdėti per 6 metus laidoje „GalvOK“. Nežinau, kodėl tiek laiko prireikė. Nuostabus klausimas ir nuostabus atsakymas“, – dalijosi komikas M. Katleris.

Kuri komanda šįkart triumfavo ir kokių dar netikėtų istorijų sužinojo žiūrovai – išvyskite laidoje „GalvOK“ šį šeštadienį 19.30 val. per TV3 arba straipsnio pradžioje esančioje tiesioginėje transliacijoje.

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

