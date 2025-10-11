Mantas Katleris liko be žado: „Tai geriausias klausimas kurį teko išgirsti laidoje „GalvOK““

Pamatę pavadinimų lentelėje pasirinkimą „Per mikroskopą“, M. Katleris ir V. Skaisgirė-Bernatavičė pasirinko būtent jį.
Klausimą uždavė laidos vedėjas Andrius Žiurauskas. Jis skambėjo taip: kuo unikalios Cupriavidus metallidurans bakterijos?
Atsakymo variantai, kuriuos išgirdo M. Katlerio ir V. Skaisgirės-Bernatavičės komanda:
A. Turi savo lyderį, valdantį visą koloniją;
B. Verčia mikrobus šokti;
C. Tuštinasi auksu.
Išgirdęs klausimą ir atsakymų variantus, komikas iš pradžių kiek sutriko, tačiau vėliau, sužinojęs teisingą atsakymą, maloniai nustebo.
„Tai yra geriausias klausimas ir geriausias atsakymas, kurį teko girdėti per 6 metus laidoje „GalvOK“. Nežinau, kodėl tiek laiko prireikė. Nuostabus klausimas ir nuostabus atsakymas“, – dalijosi komikas M. Katleris.
