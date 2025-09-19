Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Taip darydami klaidinate indaplovę: pasakė, kada indai gali likti neišplauti

2025-09-19 19:45
2025-09-19 19:45

Šeštadieniniame TV3 televizijos žaidime „galvOK“ Europos krepšinio čempionato finalo išvakarėse lankėsi du žinomi šalies krepšininkai Jonas Mačiulis ir Mindaugas Kuzminskas. Du azartu pasižymintys sportininkai aršiai aiškinosi, kurio iš judviejų komanda yra verta pergalės, o žaidimo metu netrūko ir kasdieniškų klausimų, praverčiančių kiekvieno žmogaus buityje. 

Šeštadieniniame TV3 televizijos žaidime „galvOK“ Europos krepšinio čempionato finalo išvakarėse lankėsi du žinomi šalies krepšininkai Jonas Mačiulis ir Mindaugas Kuzminskas. Du azartu pasižymintys sportininkai aršiai aiškinosi, kurio iš judviejų komanda yra verta pergalės, o žaidimo metu netrūko ir kasdieniškų klausimų, praverčiančių kiekvieno žmogaus buityje. 

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žaidimą pradėję J. Mačiulis kartu su Mindaugu Masiuliu pirmąjį klausimą rinkosi, kurio temą apibūdino žodis „buityje“, o jau netrukus abu vyrai sprendė savotišką galvosūkį apie indaploves.

Klausimas skambėjo taip: kokia viena didžiausių daromų klaidų, plaunant indus indaplovėje?

A. Indai dedami chaotiškai, atsitiktine tvarka

B. Prieš įdedant į indaplovę indai praplaunami rankomis

C. Indaplovėje naudojamas skystas ploviklis

Nuomonės išsiskyrė

Abu vyrai prisipažino, kad namuose naudojasi indaplovėmis, o M. Stasiulis teigė, kad jis indus į indaplovę deda itin preciziškai, todėl linko prie atsakymo varianto A.  

„Žiauriai nemėgstu, jeigu vienos rūšies lėkštė, o kita tokios pat rūšies lėkštė yra kitur nugrūsta, o šalia jos padėta kitos rūšies lėkštė. Aš negaliu... Perkraustau iškart“, – savo buitimi dalinosi komandos kapitonas. 

Dabartinis Panevėžio „Lietkabelio“ sporto direktorius J. Mačiulis labiau svarstė apie atsakymo variantą C, nes pats nėra matęs, kad indaplovėse būtų palikta vieta pilti skysčiui.

„O kur jį ten įpilti? Ant lėkščių apvarai ir viskas?“, – ironiškai klausė J. Mačiulis.

„Jeigu yra indaplovių skystis toks sutvertas, tai jis gali būti ir pilamas. Čia elementarus klausimas yra, elementaru“, – savo komandos draugui paprieštaravo M. Stasiulis.

Po ilgų diskusijų abu žaidėjai visgi pasirinko atsakymo variantą A, tačiau pasirodo, jie nebuvo teisingas.

Kuris atsakymas buvo teisingas sužinokite laidos ištraukoje, esančioje straipsnio pradžioje. 

Žaidimas „galvOK“ – šeštadieniais, 19.30 val. per TV3! 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

