Taip darydami klaidinate indaplovę: pasakė, kada indai gali likti neišplauti

Žaidimą pradėję J. Mačiulis kartu su Mindaugu Masiuliu pirmąjį klausimą rinkosi, kurio temą apibūdino žodis „buityje“, o jau netrukus abu vyrai sprendė savotišką galvosūkį apie indaploves.
Klausimas skambėjo taip: kokia viena didžiausių daromų klaidų, plaunant indus indaplovėje?
A. Indai dedami chaotiškai, atsitiktine tvarka
B. Prieš įdedant į indaplovę indai praplaunami rankomis
C. Indaplovėje naudojamas skystas ploviklis
Nuomonės išsiskyrė
Abu vyrai prisipažino, kad namuose naudojasi indaplovėmis, o M. Stasiulis teigė, kad jis indus į indaplovę deda itin preciziškai, todėl linko prie atsakymo varianto A.
„Žiauriai nemėgstu, jeigu vienos rūšies lėkštė, o kita tokios pat rūšies lėkštė yra kitur nugrūsta, o šalia jos padėta kitos rūšies lėkštė. Aš negaliu... Perkraustau iškart“, – savo buitimi dalinosi komandos kapitonas.
Dabartinis Panevėžio „Lietkabelio“ sporto direktorius J. Mačiulis labiau svarstė apie atsakymo variantą C, nes pats nėra matęs, kad indaplovėse būtų palikta vieta pilti skysčiui.
„O kur jį ten įpilti? Ant lėkščių apvarai ir viskas?“, – ironiškai klausė J. Mačiulis.
„Jeigu yra indaplovių skystis toks sutvertas, tai jis gali būti ir pilamas. Čia elementarus klausimas yra, elementaru“, – savo komandos draugui paprieštaravo M. Stasiulis.
Po ilgų diskusijų abu žaidėjai visgi pasirinko atsakymo variantą A, tačiau pasirodo, jie nebuvo teisingas.
Kuris atsakymas buvo teisingas sužinokite laidos ištraukoje, esančioje straipsnio pradžioje.
