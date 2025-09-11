Atskleidė, kuris garsus Lietuvos rinktinės krepšininkas rūbinėje dažniausiai leisdavo „Tris milijonus“

Kaip visada, žaidime netrūks juoko ir linksmų istorijų.
Nuskambėjo legendinė pavardė
Štai komandos kapitonas, komikas Mantas Katleris vienu žaidimo momentu kreipėsi į buvusius Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės krepšininkus su intriguojančiu klausimu.
Jis pasiteiravo, kuris krepšininkas rinktinėje pirmas išsitraukdavo telefoną ir užleisdavo legendinius Marijono Mikutavičiaus „Tris milijonus“.
„Labiausiai Mantas Kalnietis būdavo su ta muzika, bet aš labai prijausdavau“, – šypsodamasis atsakė M. Kuzminskas.
Žaidimą „galvOK“ stebėkite šį šeštadienį 19.30 val. per TV3.
