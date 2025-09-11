Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atskleidė, kuris garsus Lietuvos rinktinės krepšininkas rūbinėje dažniausiai leisdavo „Tris milijonus“

2025-09-11 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-11 21:10

Jau šį šeštadienį, likus dienai iki Europos čempionato finalo, TV3 televizijos eteryje bus galima išvysti gerai žinomus Lietuvos krepšinio veidus. Žaidime „galvOK“ šįkart lankysis Jonas Mačiulis ir Mindaugas Kuzminskas.

Lietuvos rinktinė 2015 m. (nuotr. BNS)

Kaip visada, žaidime netrūks juoko ir linksmų istorijų.

Nuskambėjo legendinė pavardė

Štai komandos kapitonas, komikas Mantas Katleris vienu žaidimo momentu kreipėsi į buvusius Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės krepšininkus su intriguojančiu klausimu.

Jis pasiteiravo, kuris krepšininkas rinktinėje pirmas išsitraukdavo telefoną ir užleisdavo legendinius Marijono Mikutavičiaus „Tris milijonus“.

„Labiausiai Mantas Kalnietis būdavo su ta muzika, bet aš labai prijausdavau“, – šypsodamasis atsakė M. Kuzminskas.

Žaidimą „galvOK“ stebėkite šį šeštadienį 19.30 val. per TV3. 

 

