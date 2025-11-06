Sedekerskis svariai prisidėjo prie „Baskonia“ pergalės prieš „Virtus“

„Baskonia“ iškart šovė į priekį – 11:2. Kėlinį užbaigė turėdama tokią pat persvarą – 23:14. Antrajame ketvirtyje prabėgus 3 minutėms skirtumas pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 31:21. Iki pirmos mačo dalies skirtumas dar šiek tiek padidėjo – 46:34.
Po didžiosios pertraukos „Virtus“ atkarpa 10:2 leido priartėti – 56:57. Vis dėlto kėlinį 8 taškais be atsako baigė šeimininkai – 65:56. Ketvirtajame ketvirtyje spurtas 7:0 leido baskams dar labiau atitrūkti – 75:59. Per likusį laiką Italijos klubui atsitiesti nebepavyko.
T.Sedekerskis per 22 minutes pelnė 16 taškų (2/3 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 3/4 baudos metimai), sugriebė 4, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, blokavo varžovo metimą, 3 sykius suklydo, kartą prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 16 (3/6 tritaškiai), Hamidou Diallo 14 (6 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 13, Matteo Spagnolo ir Markquisas Nowellas po 9.
„Virtus“: Saliou Niangas 18 (12 atk. kam., 35 naud. bal.), Carsenas Edwardsas 13 (3/9 tritaškiai, 5 kld.), Mouhametas Dioufas, Karimas Jallow ir Matthew Morganas po 10.
