TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sedekerskis svariai prisidėjo prie „Baskonia“ pergalės prieš „Virtus“

2025-11-06 23:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 23:23

Trečiąją pergalę iš eilės Eurolygoje pasiekė Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (3/6) ekipa, kuri namuose 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (4/5) krepšininkus.

T.Sedekerskis buvo naudingas

0

„Baskonia“ iškart šovė į priekį – 11:2. Kėlinį užbaigė turėdama tokią pat persvarą – 23:14. Antrajame ketvirtyje prabėgus 3 minutėms skirtumas pirmą kartą pasiekė dviženklę ribą – 31:21. Iki pirmos mačo dalies skirtumas dar šiek tiek padidėjo – 46:34.

Po didžiosios pertraukos „Virtus“ atkarpa 10:2 leido priartėti – 56:57. Vis dėlto kėlinį 8 taškais be atsako baigė šeimininkai – 65:56. Ketvirtajame ketvirtyje spurtas 7:0 leido baskams dar labiau atitrūkti – 75:59. Per likusį laiką Italijos klubui atsitiesti nebepavyko.

T.Sedekerskis per 22 minutes pelnė 16 taškų (2/3 dvitaškiai, 2/3 tritaškiai, 3/4 baudos metimai), sugriebė 4, perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, blokavo varžovo metimą, 3 sykius suklydo, kartą prasižengė ir surinko 16 naudingumo balų.

„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 16 (3/6 tritaškiai), Hamidou Diallo 14 (6 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 13, Matteo Spagnolo ir Markquisas Nowellas po 9.

„Virtus“: Saliou Niangas 18 (12 atk. kam., 35 naud. bal.), Carsenas Edwardsas 13 (3/9 tritaškiai, 5 kld.), Mouhametas Dioufas, Karimas Jallow ir Matthew Morganas po 10.

