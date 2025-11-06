 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Aišku, kada ant parketo grįš Sima ir Evansas

2025-11-06 15:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 15:46

Valensijos „Valencia“ ir Pirėjo „Olympiacos“ komandos sulauks šiame sezone debiutuosiančių žaidėjų.

K.Evansas ant parketo grįš Graikijos lygos mače

Valensijos „Valencia“ ir Pirėjo „Olympiacos“ komandos sulauks šiame sezone debiutuosiančių žaidėjų.

0

29 metų 209 cm ūgio Yankuba Sima Eurolygoje debiutuos penktadienį rungtynėse Kaune prieš „Žalgirį“, jeigu tik Pedro Martinezui prireiks jo paslaugų. Ispanui tai būtų apskritai debiutas Eurolygos kovose, kur jis dar nėra rungtyniavęs.

Tuo tarpu OLY gynėjas Keenanas Evansas dar ant parketo Eurolygoje nepasirodys – 29 metų 191 cm ūgio amerikietis pirmą kartą aikštelėje oficialiose rungtynėse pasirodys savaitgalį Graikijos lygos mače. K.Evansas žaidė kelis draugiškus susitikimus, bet patyrė kelio traumą ir iškrito iš rikiuotės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

