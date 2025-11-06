Aišku, kada ant parketo grįš Sima ir Evansas

29 metų 209 cm ūgio Yankuba Sima Eurolygoje debiutuos penktadienį rungtynėse Kaune prieš „Žalgirį“, jeigu tik Pedro Martinezui prireiks jo paslaugų. Ispanui tai būtų apskritai debiutas Eurolygos kovose, kur jis dar nėra rungtyniavęs.
Tuo tarpu OLY gynėjas Keenanas Evansas dar ant parketo Eurolygoje nepasirodys – 29 metų 191 cm ūgio amerikietis pirmą kartą aikštelėje oficialiose rungtynėse pasirodys savaitgalį Graikijos lygos mače. K.Evansas žaidė kelis draugiškus susitikimus, bet patyrė kelio traumą ir iškrito iš rikiuotės.
