Beliausko ekipa iškovojo pirmą pergalę Italijoje, Jogėla žaidė solidžiai

L.Beliauskui mačas nesiklostė. Jis per 11 minučių taškų nepelnė (0/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, 2 sykius pažeidė taisykles ir liko su minus 1 naudingumo balu.
Nugalėtojams buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Nate'as Johnsonas supurtė 33 taškus, Carlosas Marshallas pridėjo 24. Svečiams Xavieras Sneedas pelnė 16 taškų.
Tuo metu Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (3/3) išvykoje 83:92 (24:17, 20:28, 22:24, 17:23) neatsilaikė prieš Kremonos „Vanoli“ (4/2).
M.Jogėla per 27 minutes pasižymėjo 12 taškų (2/4 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud.), 3 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvių perdavimų ir 13 naudingumo balų pasirodymu.
Nugalėtojams 23 taškus sumetė Giovanni Veronesi, o svečiams 22 surinko D.J. Stewardas.
