„Battle of the Sexes“: Kyrgiosas sutiko žaisti prieš Sabalenką, teniso legenda pažėrė kritikos šiai idėjai

N. Kyrgiosą pastaraisiais metais kankino traumos, bet neseniai jis pareiškė, kad jo savijauta „stebuklingai“ pagerėjo ir jis galvoja apie sugrįžimą į kortus.
„Man net sunku paaiškinti, kas nutiko per pastarąjį mėnesį. Kažkas pasikeitė mano kelyje. Jis nebetinsta, man jo nebeskauda. Atrodo, kad mano kelis „atjaunėjo“ 2 metais. Nenoriu prisišnekėti, bet šiuo metu esu pajėgus treniruotis 1,5-2 valandas per dieną ir po to jaučiuosi gerai. Atrodo, kad turiu šansą atgaivinti karjerą“, – sakė N. Kyrgiosas.
Tuo tarpu teniso legenda – buvusi pirmoji dvejetų raketė Rennae Stubbs – pažėrė kritikos australui dėl sprendimo žaisti prieš A. Sabalenką.
„Šitas mačas reklamuojamas taip, tarsi jis kažką reikštų. Taip, prieš 50 metų tokie mačai turėjo prasmę. Tuomet moterys JAV kovojo už lygybę, reikalavo vienodų teisių kaip ir vyrai, o dabar tokie mačai kaip Sabalenka prieš Kyrgiosą niekam nerūpi. Šitas mačas rengiamas tik tam, kad organizatoriai iš to kažkiek užsidirbtų pinigų. Kokia nauda moterų tenisui iš to? Kyrgiosas lengvai laimės šitą mačą, jei nėra traumuotas ir gali bėgti. Tai yra faktas. Vyrai tiesiog yra geresni žaidėjai už moteris, ypač kai mes kalbame apie tokio lygio tenisininkus kaip Kyrgiosas. Jis šitą mačą laimės, jei galės parodyti bent 50 proc. savo galimybių“, – teigė R. Stubbs.
Kažkas panašaus anksčiau vyko 1973 m. ir 1992 m. Tais laikais vyrai prieš moteris žaidė 3 kartus: vyrai laimėjo 2 mačus, o moterims pergalę iškovojo Billie Jean King, 6:4, 6:3, 6:3 įveikusi 26 metais vyresnį ir tuo metu profesionaliai jau nebežaidusį Bobby Riggsą. Kita vertus, B. Riggsas tais pačiais metais 6:2, 6:1 buvo įveikęs kitą moterų teniso legendą Margaret Court.
