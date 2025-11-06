Lietuvos WU-17 futbolo rinktinė neprilygo švedėms

Antroje dvikovoje Vadimo Carabetchi treniruojama rinktinė 0:9 (0:5) pralaimėjo Švedijos rinktinei. Priminsime, kad pirmose rungtynėse lietuvaitės 3:1 nugalėjo Maltą. Sekmadienį maltietės sužais su Švedija ir tada paaiškės galutinė komandų rikiuotė.
Daugiausiai taškų grupėje surinkusi ekipa pakils į A divizioną ir kitų metų pavasarį pratęs pasirodymą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą, kitos dvi komandos kitą pavasarį pratęs pasirodymą B divizione.
Ketvirtadienį lietuvės prieš itin pajėgias varžoves laikėsi beveik dvidešimt minučių. Visgi tada favoritės pelnė pirmą savo įvartį, o iki pertraukos pridėjo dar keturis ir įpusėjus mačui jau pirmavo 5:0.
Antrojo kėlinio metu ryškių turbulencijų nebeįvyko, švedės išlaikė pergalingą pranašumą ir žengė didelį žingsnį link pirmos vietos grupėje.
UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos statistika
Lietuva – Švedija 0:9 (0:5)
Takalio „Centenary“ stadionas; teisėja – Kristina Kozoroh (Ukraina).
Įvarčiai: 19 min. ir 43 min. Stina Myrén, 22 min. ir 62 min. Fanny Peterson, 30 min. (iš baudinio), 57 min. (iš baudinio) ir 85 min. Filippa Andersson Widén, 39 min. Lovisa Breland, 90+5 min. Elona Berbatovci (Švedija).
Įspėtos: 21 min. Paulina Mockutė (Lietuva); 21 min. Lovisa Breland, 28 min. Stella Maiquez, 67 min. Elsa Brännberg Johansson, 79 min. Ellie Junetoft, 90+1 min. Elona Berbatovci (Švedija).
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ieva Kaminskaitė, Ugnė Gruodytė, Aušrinė Jankūnaitė (63 min. Iveta Kalvytė), Aleksandra Samoilenko, Goda Smailytė, Elena Ostrauskaitė, Paulina Mockutė (54 min. Adriana Bystronovskaja), Elisabeth Dudka (83 min. Miglė Šilobritaitė), Augustė Augėnaitė, Justina Blaževičiūtė (83 min. Adelė Stalnionytė), Agata Marija Kairytė (83 min. Shantale Korol).
Atsargoje: Elija Kisieliauskaitė, Gustė Morkulytė, Grytė Vaisbrodė.
