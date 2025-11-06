A lygos turo anonsas: kas iškovos sidabrą?

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Lapkričio 8 dieną, 15 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 5:0, 3:1.
Artėjanti dvikova turnyro lentelės atžvilgiu yra kiek svarbesnė svečiams.
Saulės miesto atstovai viso sezono metu žaidė gana nestabiliai ir tai puikiai atsispindėjo pralaimėtame mače Gargždų „Bangai“ bei patraukus Marijampolės „Sūduvą“ iš lenktynių dėl bronzos. FA „Šiauliai“ rikiuojasi 5-oje vietoje ir tai yra galutinė pozicija, kurią, palyginus su praėjusiais metais, pavyko pagerinti. Svarbiausia motyvacija šiauliečiams – padovanoti aistruoliams pergalę, o Eligijui Jankauskui bei Danieliui Romanovskiui išsilaikyti statistinių kategorijų viršūnėse. Rungtynes dėl diskvalifikacijos turės praleisti Deividas Šešplaukis.
„Džiugas“ dar turi vilčių pakilti į 6-ąją vietą aplenkiant ten dabar įsitaisiusį „Panevėžį“. Žemaitijos sostinės komanda atsilieka tašku, tad pasiektos lygiosios Šiauliuose ir panevėžiečių pralaimėjimas leistų įgyvendinti pozityvųjį scenarijų. Varžovų stadionas – nėra pats svetingiausias, Lietuvos čempionate ten pavyko iškovoti vos vieną pergalę. Pozityvo „Džiugui“ suteikė ne tik triuškinama pergalė prieš Vilniaus „Riterius“, taip pat į rikiuotę po daugiau negu trijų mėnesių pertraukos sugrįžo Deitonas Vinckus. Tiesa, dėl diskvalifikacijos nepasirodys Valentino Vermeulenas.
Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus „Riteriai“. Lapkričio 8 dieną, 15 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:0, 1:2.
Dainaviečiai namuose sieks teigiamu akordu užbaigti nesėkmingą sezoną.
Neturėdami galimybių pakovoti dėl išlikimo, Alytaus ekipos futbolininkai patyrė didžiausią sezono pralaimėjimą Gargžduose ir turi paskutinį šansą įsirašyti ketvirtąją pergalę sezone. Nuo 2021 metų „Riteriai“ įprastai Dzūkijos sostinėje gerais rezultatais nepasižymi – pasiekta vos viena pergalė. Mergeno Orazovo kariauna bus kiek pasipildžiusi, kadangi pora žaidėjų sugrįš po diskvalifikacijų, visgi, puolime spragos lieka ryškios ir daug vilčių bus dedama į Denio Ževžikovo kovingumą prie varžovų vartų.
Rungtynėmis Alytuje „Riterių“ sezonas nepasibaigs – pereinamosios rungtynės su Klaipėdos „Neptūnu“ bus sužaistos lapkričio 15-ąją bei 22-ąją. Apie tai sostinės ekipa galvojo jau praėjusiame mače Telšiuose, kadangi po geltonų kortelių sekusių diskvalifikacijų 36-ajame ture nepasirodys net keturi žaidėjai – Vukašinas Bulatovičius, Andrius Kaulinis, Marko Karamarko bei Armandas Šveistrys. Su tokiomis praretėjusiomis gretomis „Riterių“ galimybės pakovoti dėl pergalės tampa ganėtinai menkos.
„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Lapkričio 8 dieną, 15 val. Akademija, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 2:0, 0:0.
Čempionas namuose užbaigs savo pirmąjį auksinį sezoną.
„Kauno Žalgiris“ nutraukė dviejų pralaimėjimų ruožą ir tą padarė su ne vienu jaunu futbolininku sudėtyje. Tikėtina, kad ir šeštadienį starto sudėtyje pasirodys debiutinį įvartį pelnęs Tomas Stelmokas. Rezultatyviausias ekipos žaidėjas Amine‘as Benchaibas su 15 įvarčių dviem taikliais smūgiais atsilieka nuo E. Jankausko, tad norint triumfuoti snaiperių lenktynėse, reikia pačio ryškiausio pasirodymo. A. Benchaibas tik viename mače šiame sezone pasižymėjo daugiau negu kartą.
„Banga“ žaidžia geriausią atkarpą 2025 metais – nepralaimėtos penkerios rungtynės iš eilės, ankstesnė pozityviausia atkarpa siekė tris mačus. Į Laikinąją sostinę gargždiškiai atvyks po įspūdingos pergalės prieš alytiškius, prie kurios prisidėjo ir po traumų atsigavę futbolininkai, vienas tokių – beveik keturis mėnesius nežaidęs Dovydas Norvilas. „Banga“ svečiuose neretai priverčia žalgiriečius nusivilti, o dabartinė demonstruojama forma sufleruoja į tai, jog Akademijoje vyks atkakli kova.
„Panevėžys“ – Vilniaus „Žalgiris“. Lapkričio 8 dieną, 15 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 3:2, 2:4, 1:2.
Vilniečiai dar laikosi lenktynėse dėl sidabro medalių.
„Panevėžiui“ šeštadienio akistata taip pat turi reikšmę – taurės nugalėtojai dar nežino, ar išsilaikys 6-oje vietoje. Užtikrintai toje pozicijoje panevėžiečiai sezoną užbaigtų pasiekę pergalę, sužaidus lygiosiomis arba pralaimėjus, reikės žvalgytis į „Džiugo“ pasirodymą Šiauliuose. Du vartininkai – Vytautas Černiauskas bei Gustas Baliutavičius – yra vieninteliai, pasirodę 35-eriose rungtynėse, tad savaitgalį paaiškės, ar „Panevėžio“ atstovas galės pasigirti sužaidęs visas įmanomas minutes 2025 metų sezone.
Rolando Džiaukšto treniruojama komanda 2 taškais atsilieka nuo Kauno rajono „Hegelmann“ klubo ir jį aplenkti gali tik vienintelio scenarijaus pagalba. Tam reikia nugalėti „Panevėžį“ bei tikėtis mėlynai baltų pralaimėjimo namuose rungtyniaujant su „Sūduva“. Surinkus po vienodai taškų, pranašumą dėl geriau sužaistų tarpusavio rungtynių turės „Hegelmann“ ekipa. Praėjusią savaitę pirmą kartą šiame sezone dvikovai buvo registruotas puolėjas Nikola Petkovičius, kurio pasirodymą galbūt pamatysime Panevėžyje.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Marijampolės „Sūduva“. Lapkričio 8 dieną, 15 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 0:2, 1:2.
Marijampolės klubas šiemet laimėjo visas trejas tarpusavio rungtynes.
„Hegelmann“ ekipa ketvirtame rate rungtyniauja ne itin produktyviai, tačiau iki paskutiniojo turo kontroliuoja situaciją kovoje dėl sidabro. Antrus metus iš eilės mėlynai baltiems 2-oji vieta atitektų, iškovojus „Žalgiriui“ pergalę Panevėžyje, ir sužaidus lygiosiomis. Vis dėlto šiemet „Sūduva“ Andriaus Skerlos kariaunai yra pati neparankiausia varžovė, maža to, per 19 ankstesnių tarpusavio susitikimų buvo užfiksuotos vos vienerios lygiosios. Dažniausiai ekipos laimėjimus pasiekia žaisdamos namuose.
Sūduviečiai nepralaimėtų dvikovų atkarpą pratęsė iki penkių, tačiau tos serijos metu įvykusios lygiosios su „Riteriais“ bei „Džiugu“ kainavo brangiai. Lenktynėse dėl bronzos buvo prarasta iniciatyva ir taikus rezultatas su FA „Šiauliai“ įtvirtino marijampoliečius 4-oje pozicijoje. Artėjanti akistata bus tik dėl garbės, tiesa, „Sūduva“ yra favoritė tapti antra geriausiai besiginančia komanda, o Ignas Plūkas – išlikti viršūnėje „sausų“ vartų kategorijoje. 12-oje mačų įvarčio nepraleidęs vartininkas tokiomis vieneriomis rungtynėmis lenkia konkurentus – Marių Paukštę ir Mantą Bertašių.
