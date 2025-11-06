 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Patvirtinta Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Izraeliu ir Nyderlandais

2025-11-06 12:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 12:07

Lietuvos vyrų rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko futbolininkus, su kuriais stos į kovą paskutiniame 2025-ųjų rinktinių lange.

Lietuvos rinktinė | Elvio Žaidario nuotr.

Lietuvos vyrų rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pasirinko futbolininkus, su kuriais stos į kovą paskutiniame 2025-ųjų rinktinių lange.

REKLAMA
0

Primename, kad lietuviai lapkričio 13 dieną Kauno Dariaus ir Girėno stadione žais kontrolines rungtynes su Izraelio rinktine, o tada keliaus į Amsterdamą ir lapkričio 17 dieną žais paskutines kitų metų pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Nyderlandų futbolininkais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rinktinės sudėtyje yra ir permainų. Pirmą kartą nuo 2023-ųjų kovo mėnesio į rinktinę kvietimo sulaukė solidų etapą Maltoje žaidžiantis Domantas Šimkus, į rinktinę taip pat pirmą kartą nuo 2021-ųjų birželio sugrįš ir Albanijoje šiuo metu žaidžiantis Sigitas Olberkis.

REKLAMA
REKLAMA

Šįkart rinktinėje nebus Edvino Girdvainio, kuris dėl surinktų geltonų kortelių turės praleisti dvikovą Nyderlanduose.

REKLAMA

Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Izraeliu ir Nyderlandais:

Vartininkai

Džiugas Bartkus („Al Riffa“, Bahreinas)

Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)

Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)

Gynėjai

Vilius Armalas (FC „Hegelmann“)

Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“)

Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)

Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)

Sigitas Olberkis („Elbasani“, Albanija)

Pijus Širvys („Maribor“, Slovėnija)

Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)

Klaudijus Upstas (FC „Hegelmann“)

Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)

Saugai

Domantas Antanavičius (FC „Hegelmann“)

Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)

Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)

Paulius Golubickas („KuPS“, Suomija)

Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)

Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)

Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)

Domantas Šimkus („Hamrun Spartans“, Malta)

Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)

Puolėjai

Fedor Černych („Kauno Žalgiris“)

Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija)

Gytis Paulauskas (MFK „Zemplin“, Slovakija)

*********

Lietuvos rinktinės lapkričio mėnesio tvarkaraštis:

Lapkričio 13 diena (ketvirtadienis)

19.00 val. Kontrolinės rungtynės. Lietuva – Izraelis

Lapkričio 17 diena (pirmadienis)

21.45 val. Pasaulio čempionato atranka. Nyderlandai – Lietuva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų