  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Lietuvių kilmės futbolininkas Airidas Golambeckis pasirašė ilgalaikį kontraktą su „West Ham“

2025-11-05 21:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 21:49

Londono „West Ham United“ klubas oficialiai paskelbė, kad lietuvių kilmės gynėjas Airidas Golambeckis pasirašė naują kontraktą su klubu, galiosiantį iki 2029 metų vasaros. Jaunasis futbolininkas šį pasiekimą pažymėjo ypatingai – savo 18-ojo gimtadienio dieną jis įsipareigojo tęsti karjerą klube, kurį palaiko nuo pat vaikystės.

Airidas Golambeckis | Klubo nuotr.

0

A. Golambeckis tapo jau penktuoju U-21 komandos žaidėju, pastaruoju metu pratęsusiu sutartį su „plaktukais“. Verta paminėti ir tai, kad gynėjas yra U-21 komandos kapitonas.

Gimęs ir užaugęs Londone lietuvių šeimoje, Golambeckis augo vos keli žingsniai nuo legendinio „Upton Park“ stadiono.

„Aš palaikau „West Ham“ visą gyvenimą, todėl pasirašyti antrą profesionalų kontraktą savo gimtadienio dieną man yra ypatinga patirtis,“ – džiaugėsi Golambeckis. „Tai svarbu ne tik man, bet ir mano šeimai – jie labai daug prisidėjo prie mano kelionės. Tai suteikia papildomos motyvacijos siekti pirmosios komandos. Noriu toliau tobulėti, išlikti sveikas ir pasinaudoti kiekviena galimybe.“

Golambeckis debiutavo „West Ham“ U-18 komandoje dar būdamas moksleiviu – 2023 m., o tą pačią savaitę sužaidė net 120 minučių FA Youth Cup trečiajame etape, kai „plaktukai“ po baudinių serijos įveikė „Southampton“. Vėliau tais pačiais metais jis debiutavo U-21 ekipoje pergalingame mače 2:0 prieš „Norwich City“ išvykoje.

2024/25 m. sezoną futbolininkas užbaigė laimėdamas „Premier League Cup“ su U-18 komanda, o taip pat tapo nuolatiniu Anglijos jaunimo rinktinės nariu. Nors anksčiau jis atstovavo Lietuvos U-16 rinktinei, vėliau pasirinko ginti Anglijos garbę ir 2024 m. rugsėjį debiutavo Anglijos U-18 rinktinėje, kur tapo vienu iš stabiliai kviečiamų žaidėjų.

