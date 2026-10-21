Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Čia yra labai pavojingas dalykas“: Nausėda apie galimybę numušinėti dronus

2026-10-21 11:47 / šaltinis: BNS / aut. /
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. /
2026-10-21 11:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda atsargiai vertina galimybę dronus numušti juos matant tik radare ir tikina, kad net ir labai maža tikimybė, jog juose išties fiksuojama ne bepilotė skraidyklė, gali lemti skaudžius įvykius.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas
GALERIJA (34)

Prezidentas Gitanas Nausėda atsargiai vertina galimybę dronus numušti juos matant tik radare ir tikina, kad net ir labai maža tikimybė, jog juose išties fiksuojama ne bepilotė skraidyklė, gali lemti skaudžius įvykius.

REKLAMA
4

„Tuo atveju, kuomet 100 proc. naikintuvo pilotas nėra įsitikinęs vizualiniu kontaktu su skrendančiu objektu, kitaip tariant, jis numano, kad tai yra dronas, bet dėl klimatinių, dėl oro sąlygų negali 100 proc. tikslumu to identifikuoti, kad jis turėtų vis dėlto galimybę imtis atsakomybės ir priimti sprendimą numušti, čia yra labai pavojingas dalykas“, – trečiadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Net ir labai maža tikimybė, 0,0 proc. tikimybė, kad ten yra mažas lėktuvas, kuris neturi ryšio su dispečeriniu punktu, gali lemti nepataisomus įvykius ir dėl tos priežasties turime būti nepaprastai atsargūs“, – sakė jis

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Drono sprogimo vieta Pasvalio rajone

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų