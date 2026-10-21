„Čia yra labai pavojingas dalykas“: Nausėda apie galimybę numušinėti dronus

„Tuo atveju, kuomet 100 proc. naikintuvo pilotas nėra įsitikinęs vizualiniu kontaktu su skrendančiu objektu, kitaip tariant, jis numano, kad tai yra dronas, bet dėl klimatinių, dėl oro sąlygų negali 100 proc. tikslumu to identifikuoti, kad jis turėtų vis dėlto galimybę imtis atsakomybės ir priimti sprendimą numušti, čia yra labai pavojingas dalykas“, – trečiadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Net ir labai maža tikimybė, 0,0 proc. tikimybė, kad ten yra mažas lėktuvas, kuris neturi ryšio su dispečeriniu punktu, gali lemti nepataisomus įvykius ir dėl tos priežasties turime būti nepaprastai atsargūs“, – sakė jis
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