Gitanas Nausėda: Lietuva pasirengusi, kad sabotažo aktų bus ir ateityje

„Mes esame pasiruošę, kad tokių sabotažo aktų bus taip pat ir ateityje“, – trečiadienį Lietuvos ir Estijos prezidentų spaudos konferencijoje sakė šalies vadovas.
G. Nausėda paminėjo naujausią antžeminės „Starlink“ stoties sabotažo atvejį Lietuvoje ir teigė, kad panašių incidentų jau buvo užfiksuota Bulgarijoje bei Lenkijoje.
„Liūdna konstatuoti, tačiau tai tampa mūsų regiono valstybių kasdienybe. Tačiau ta kasdienybė ir ta rutina neturėtų atbukinti mūsų dėmesio ir mes kaip tik turėtume skirti visą dėmesį, kad būtume pasirengę tokiems sabotažo aktams“, – pabrėžė prezidentas.
Jis taip pat teigė, kad ateityje Lietuvos ir kitų regiono valstybių oro erdvę gali pažeisti įvairaus pobūdžio dronai.
Pasak G. Nausėdos, šiuo metu dažniausiai fiksuojami bepiločiai orlaiviai, paveikti antidroninių priemonių ir atskriejantys iš karo veiksmų zonos. Tai gali būti tiek Ukrainos, tiek Rusijos dronai.
„Čia ne esminis klausimas, kieno tai yra dronai. Esminis klausimas ir esminė išvada yra ta, kad tie dronai niekada nekirstų mūsų šalių sienos, jeigu Rusija nebūtų pradėjusi savo agresijos karo 2022 metais prieš Ukrainą“, – kalbėjo šalies vadovas.
Buvo pasikėsinta padegti „Starlink“ palydovinio ryšio įrangą
Kaip skelbė ELTA, sekmadienio naktį Vilniuje buvo pasikėsinta padegti „Starlink“ palydovinio ryšio įrangą.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad bandymas sekmadienio naktį Vilniuje padegti „Starlink“ ryšio įrangą yra traktuojamas kaip sabotažas. Anot jo, turima duomenų, jog minėtą įrangą bandyta sugadinti naudojant Molotovo kokteilius. Teisėsauga aktyviai ieško įtariamųjų.
Pasak Vyriausybės vadovo, gaisro metu prietaisai smarkiai apgadinti nebuvo, liepsnas užgesino įmonės darbuotojai.
Po galimo sabotažo išpuolio Lietuvoje sustiprintas valstybinės reikšmės kritinės infrastruktūros apsaugos budrumo lygis. Tai reiškia, kad daugiau pajėgų įsitraukė į objektų apsaugą.
Po bandymo padegti „Starlink“ ryšio įrangą pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl už turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.