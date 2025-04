Sekmadienį Bahreine vykusias „Formulės 1“ lenktynes be didesnio vargo laimėjo australas Oscaras Piastri. Iš „pole“ pozicijos startavęs „McLaren“ pilotas dominavo visas lenktynes ir pasiekė 2-ą pergalę šiame sezone ir 4-ą – per karjerą. Britas Lando Norrisas („McLaren“) užsidirbo 5 sek. baudą už tai, kad netiksliai atsistojo į starto vietą. Nepaisant to, britas trasoje demonstravo gerą tempą, aplenkė ne vieną varžovą ir buvo arti 2-os pozicijos.