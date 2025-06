Austrijos GP – gaisras šalia trasos, geriausia „Ferrari“ sezono kvalifikacija ir Norriso dominavimas

„McLaren“ pilotas geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 3.971 sek. L. Norrisas net artimiausius varžovus aplenkė daugiau nei 0.5 sek., kas tokiame trumpame rate yra didžiulė persvara.

Savo gerbėjus pradžiugino „Ferrari“ komanda: monakietis Charlesas Leclercas buvo 2-as (1:04.492), o britas Lewisas Hamiltonas – 4-as (1:04.582). Tai buvo geriausia „Ferrari“ sezono kvalifikacija.

Du „Ferrari“ bolidus išskyrė tik australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:04.554). Australo paskutinį bandymą sugadino prancūzo Pierre‘o Gasly („Alpine“) incidentas, po kurio buvo parodyta geltona vėliava.

Full footage of Pierre Gasly's lucky spin at the end of Q3! #F1 #Formula1 #AustrianGP pic.twitter.com/551rXzEuLs

5-as kvalifikacijoje buvo britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:04.763), o jo komandos draugas italas Kimi Antonelli liko tik 9-as (1:05.052).

Prastai kvalifikacija klostėsi „Red Bull“ komandai. Olandas Maxas Verstappenas buvo 7-as (1:04.929), o japonas Yuki Tsunoda – vos 18-as (1:05.369).

Kvalifikacijoje kiek užsitęsė dėl to, kad buvo parodyta raudona vėliava. Likus apie 6 min. iki antrosios kvalifikacijos dalies pabaigos šalia trasos kilo...gaisras. Užgesinus žolę, kvalifikacija buvo pratęsta.

🚩 RED FLAG 🚩



A small patch of grass is on fire on the start/finish straight #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/i9lNkL4GdS