Schumacherio ir Hasanovic skirybos: modelis siejama su Sinneriu bei pastebėta elito pažinčių programėlėje

Pranešama, kad po ilgų metų draugystės ir gandų apie sužadėtuves pora nustojo draugauti. Balandžio pabaigoje pastebėta, kad Mickas iš savo „instagram“ paskyros ištrynė visas nuotraukas, kuriose jis buvo užfiksuotas su L. Hasanovic. Taip pat buvo pranešta, kad L. Hasanovic ėmė aktyviai reikštis ypatingoje įžymybėms skirtoje pažinčių programėlėje „Raya“.

Laila Hasanovic, the girlfriend of former Haas Formula 1 star Mick Schumacher, has been seen on the celebrity dating app Raya, seemingly confirming their breakuphttps://t.co/ZkPlH6Chwh pic.twitter.com/wZuf8VljRg

REKLAMA