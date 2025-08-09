Virgis Stakėnas – apie tai, kodėl nebevyksta į Palangą ir didžius planus: „Esu keistas „senukas“

Naujienų portalui tv3.lt Virgis Stakėnas atvirai papasakojo apie didelius ateities planus ir rašomą knygą.
Gimtadienio šventė
Virgis Stakėnas gali džiaugtis ne tik kūrybine karjera, gausybe darbų, bet ir jau 45 metus artimiausiu draugu – žmona Ramute. Būtent su ja jis ketina paminėti savo gimimo dieną.
„Nesureikšminu gimtadienio – paminėsiu jį kukliai, paprastai. Manau, kad švęsime šeimyniškai. Buvo laikai, kai gimtadieniais paūždavome. Štai Palangoje veikė legendinis muzikos klubas „Anapilis“. Ten kelis metus iš eilės rengdavau koncertus. Salėje prie stalo susėsdavo mano bičiuliai, o kita erdvė skirta žiūrovams. Buvo įdomybių. Turiu net unikalių nuotraukų – pavyzdžiui duetas scenoje su svečiu Vytautu Kernagiu“, – prisiminė muzikantas.
Anot jo, ugningi gimtadieniai švęsti ne tik Palangoje: „Kai atsikėliau į užmiestį , ėmėm namų kieme, rengti vienos dienos festivalius – su vėžių gaudymu, kolektyviniu muzikavimu, karnavalu, saulės (ir kitų užtemimų) stebėjimais, kitomis atrakcijomis. Tačiau laikui bėgant viskas nurimo. Susėdame dviese su ją RA (taip vadinu Ramutę) ant prūdo kranto su alaus bokalu ar vyno taure – ir žiūrime į besileidžiančią saulę. Tokios akimirkos mums yra ypatingos. Tuomet imi jausti, kas yra pilnatvė – kad gyvenime kažką pasiekei, atradai.“
„Ačiū Dievui, vis dar išeinu į sceną, nors ir ne taip dažnai, kaip kviečia – renkuosi tai, kas man svarbiausia. O Palanga, mano nuomone, labai pasikeitė. Atsirado kitos kartos, nauji dalykai, naujos taisyklės, kitokios nuomonės. Pradedant nuo automobilių statymo problemų, baigiant įvairiais ribojimais ir naujomis atrakcijomis. Nors jos man nesvetimos, bet ir nebūtinos“, – atviravo kantri muzikos atlikėjas ir dainų kūrėjas.
Nauja knyga ir festivaliai
Kūrėjas už poros savaičių jau 30-tą kartą ( artistas juokauja – „Lietuvos rekordas“) lips į savo krikštasūnio – tarptautinio festivalio Visagine, „Visagino Country“ sceną.
Įdomu ir tai, kad netrukus pasirodys naujas darbas – V. Stakėno knyga, kuri, kaip pats sako, bus išskirtinė: „Kažkada galvojau papasakot apie Palangą ir 5-ąją „Būdelę“. Tai buvo vieta, kur jaunystėje, pliaže, susirinkdavo šauni kompanija. Grodavau gitara... Tarp kitų istorijų tai bus aprašyta mano naujoje knygoje, prie kurios dabar intensyviai dirbu. Esu įsitempęs, nes artėja finišo tiesioji. Tikiuosi, kad knygos pristatymas įvyks Knygų mugėje. Galbūt ji pasirodys dar šių metų pabaigoje. Maketavimas jau beveik baigtas – juo rūpinasi puikus dailininkas ir dizaineris Vilmantas Dambrauskas. Dirbame intensyviai, knygoje bus daug įdomybių ir netikėtumų.“
Pasak V. Stakėno, tokios knygos Lietuvoje dar nebuvo.
„Džiaugiuosi, kad tai ko gero gali būti pirmoji tokia daugiaplanė knyga Lietuvoje. Joje tilps 63 kūriniai. Vienoje atvarto pusėje – baladės tekstas, kitoje – legenda apie ją. Pridėsiu ir akordus – galima bus pagroti. Be to, bus QR kodai, leidžiantys iškart perklausyti dainas.
Knygą rengiu jau ketverius metus. Pusė audio mežiagos auditorijai nežinoma – iš mano archyvo, kita pusė – 33 specialiai įrašyti kūriniai“, – džiaugėsi jis.
Įrašai kuriami Stakėno namų studijoje: „Garso takelius siunčiu prodiuseriui Amerikoje –1ggy – Ignui Marcinkevičiui. Jis – mano sūnėnas, jau seniai gyvenantis JAV. Muzika – viena iš jo veiklų. Lietuvoje įrašus redaguoja ir kitas mano bičiulis Mažeikiuose – Antanas Dargis.“
V. Stakėnas taip pat aktyvus ir socialiniuose tinkluose: „Kasdien rašau Instagramui – tarsi kūrybinį dienoraštį. Tai mano erdvė mintims, idėjoms, kūrybai.“
Baigdamas pokalbį apie gimtadienį ir veiklas, jis šypteli. „Mano kolegų jau nemažai muzikuoja Dievulio orkestre... Aš vis dar čia, ir dar turiu, ką pasakyti... Prisigalvojęs visokių įdomybių ir netikėtumų. Esu keistas „senukas“ – labai keistas, „velnių priėdęs“. Negaliu gyventi paprastai. Negaliu tik burbėti, kad viskas pabrango. Taip, pabrango. Bet tai – gyvenimas. Ačiū Dievui, dar važiuoju tame traukinyje“, – džiaugėsi jis.
