Lewiso Hamiltono ir inžinieriaus Riccardo Adami nejaukus dialogas Monako GP metu – ar kyla įtampa „Ferrari“ komandoje?

Likus keliems ratams iki finišo L. Hamiltonas radijo ryšiu kreipėsi į inžinierių: „Ar jie vis dar lenkia mane minute?“.

R. Adami atsakė, kad priekyje esantys pilotai kovoja, o L. Hamiltonui toks atsakymas nepatiko.

„Tu neatsakei į klausimą, bet tai nėra labai svarbu. Aš tik klausiu, ar atsilieku nuo jų minute ar kiek?“, – klausė L. Hamiltonas.

Tada R. Adami atsakė tiksliai: „48 sekundėmis“.

Po finišo L. Hamiltonas nesulaukė jokios R. Adami žinutės ir nusprendė pats kreiptis į inžinierių: „Tu pyksti ant manęs ar kas tau yra?“.

R. Adami į šį klausimą neatsakė.

Lewis: “Are you upset with me or something?”



Ricky Adami’s silence response to this is utterly disgraceful. Mind you, Lewis Hamilton wouldn’t be in this mess if it wasn’t for miscommunication caused by Ricky.



Lewis Hamilton doesn’t deserve this.

pic.twitter.com/duEiiVY3aJ