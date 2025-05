Verstappenas juokauja apie bananų žieves, Russellas siūlo purkštuvus: ką daryti, kad Monako „Formulės 1“ lenktynės netaptų nuobodžios?

Lenktynių organizatoriai patys supranta, kad reginys Monake pastaruoju metu yra blankus, todėl įvedė naują taisyklę, pagal kurią visiems pilotams lenktynėse buvo privaloma atlikti bent po 2 sustojimus. Visgi, tai esmės nepakeitė.

„Lenktyniauti čia neįmanoma. Gali prigalvoti visokių dalykų – 1 sustojimas ar 10 vis tiek niekas nepasikeis. Prieš paskutinį sustojimą lyderiavau trasoje, mano padangos buvo visiškai sudilusios ir vis tiek niekas negalėjo manęs aplenkti. Šiuolaikinės „F-1“ bolidai yra tokie, kad Monake negalėtum aplenkti net „F-2“ bolido, jei tik atsidurtum už jo. Aš suprantu, kodėl jie nusprendė įvesti privalomų sustojimų taisyklę, bet nepasakyčiau, kad ji pasiteisino.

REKLAMA

REKLAMA

Kas galėtų pagyvinti lenktynes Monake? Manau, kad reikėtų pradėti mėtyti bananų žieves į trasą kaip „Mario Kart“ žaidime. Tada trasa būtų slidesnė“, – sakė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“)..

Savo absurdišką variantą pasiūlė ir britas George‘as Russellas iš „Mercedes“ komandos: „Kiekviename bolide turėtų būti specialus mygtukas, kurį nuspaudus trasoje įsijungtų purkštuvai. Juos įjungti būtų galima tiek per kvalifikaciją, tiek per lenktynes. Kiekvienas pilotas tą mygtuką galėtų įjungti po 1 kartą. Kitas variantas – atsisakyti lenktynių Monake ir tiesiog surengti dvi kvalifikacijas. Lenktynės čia absurdiškos. To, kas čia vyksta, aš net nevadinčiau lenktynėmis“.