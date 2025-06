Red Bull protestas dėl Russello stabdymo Kanados GP atmetamas, septyni pilotai gauna įspėjimus

Po „McLaren“ pilotų susidūrimo lenktynės baigėsi važiuojant paskui saugos automobilį. Vienu metu pirmas važiavęs G. Russellas stipriai pristabdė, o už jo buvęs olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) trumpam jį aplenkė, kas yra draudžiama saugos automobilio fazės metu.

„George‘as staigiai pristabdė“, – radijo ryšiu sakė M. Verstappenas.

Tuo tarpu G. Russellas pareiškė, kad M. Verstappenas jį aplenkė saugos automobilio fazės metu.

„Red Bull“ pasirodė, kad G. Russellas tyčia bandė provokuoti M. Verstappeną pažeisti taisykles, gauti baudos balą ir užsidirbti diskvalifikaciją kitoms lenktynėms. „Red Bull“ netgi pateikė protestą dėl G. Russello veiksmų, bet nieko nepešė. FIA G. Russello nusprendė nebausti, nes saugos automobilio metu yra įprasta kartas nuo karto pristabdyti, taip palaikant padangų ir stabdžių temperatūrą, be to, vaizdo įraše matėsi, kad G. Russellas prieš tai ragino saugos automobilį padidinti tempą.

COMPLAINT DISMISSED! the steward have rejected redbull’s protest and no further action will be taken. #F1 pic.twitter.com/7PGllj3hfo

Po lenktynių teisėjai dar svarstė 7 pilotų elgesį. Nemaža dalis sportininkų po paskutinio rato lenkė kitus bolidus trasoje. Įprastomis aplinkybėmis tai niekam neužkliūtų, bet šį kartą finišas buvo pasiektas paskui saugos automobilį, tad net po paskutinio rato trasa nebuvo išvalyta.

Yuki Tsunoda („Red Bull“), matydamas tų 7 pilotų elgesį, skundėsi radijo ryšiu: „Jei jau mane nesąmoningai nubaudė už tą pažeidimą raudonos vėliavos metu, tai juos irgi turėtų nubausti. Tada pakilčiau į kokią 5-ą vietą“.

Teisėjai galiausiai nusprendė apsiriboti įspėjimais, kuriuos skyrė Oscarui Piastri, Kimi Antonelli, Estebanui Oconui, Charlesui Leclercui, Carlosui Sainzui, Pierre‘ui Gasly ir Lance‘ui Strollui.

🚨 Yuki Tsunoda after the race, seeing cars pass under safety car



"I mean, especially if I got a penalty yesterday with that stupid red flag. They should get a penalty this time."



"I think we're going to be P5 then!" pic.twitter.com/zWX1sG8dXi