Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Savaitgalį – pokyčiai keliuose: vairuotojai raginami atkreipti dėmesį

2025-10-30 13:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 13:19

Artėjantis lapkritis vairuotojams atneša du esminius ir neišvengiamus Kelių eismo taisyklių (KET) pokyčius.

Transportas, eismas BNS Foto

Artėjantis lapkritis vairuotojams atneša du esminius ir neišvengiamus Kelių eismo taisyklių (KET) pokyčius.

REKLAMA
0

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, motociklais ir krovininiais automobiliais (kurių masė neviršija 3,5 t) automagistralėse ir greitkeliuose bus leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.

Kituose keliuose su asfalto ar betono danga maksimalus leistinas greitis nesikeičia – išlieka 90 km/val., o žvyrkeliuose – 70 km/val.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis svarbus pokytis – nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti automobilius ir priekabas su vasarinėmis padangomis. „Via Lietuva“ atkreipia dėmesį, kad netinkamos būklės ar sezonui nepritaikytos padangos yra viena dažniausių eismo įvykių priežasčių. Nors KET reikalauja, kad minimalus žieminių padangų protektoriaus gylis būtų ne mažesnis nei 3 mm, specialistai, atsižvelgdami į dažnai sudėtingas oro sąlygas, rekomenduoja nerizikuoti ir važinėti padangomis, kurių protektoriaus gylis siekia bent 6 mm.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad važiavimas su reikalavimų neatitinkančiomis padangomis automatiškai panaikina privalomosios techninės apžiūros galiojimą.

REKLAMA

Vairuotojams, dažnai važinėjantiems užmiesčio ar sunkiau išvažiuojamais keliais, rekomenduojama rinktis dygliuotas padangas.

Jas eksploatuoti leidžiama nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 10 d., tačiau automobilis privalo būti pažymėtas nustatyto pavyzdžio skiriamuoju ženklu. Motociklais ir keturračiais su vasarinėmis padangomis draudžiama važiuoti gruodžio–vasario mėnesiais, o kitu laiku – jei kelias apsnigtas ar apledėjęs.

REKLAMA
REKLAMA

Artėjant permainingų orų sezonui, vairuotojai raginami pasitikrinti bendrą automobilio techninę būklę – stabdžių sistemą, žibintus, stiklo valytuvus bei pasipildyti neužšąlančio langų plovimo skysčio.

Taip pat būtina automobilyje turėti visą privalomą saugos komplektą: avarinio sustojimo ženklą, gesintuvą, pirmosios pagalbos rinkinį ir ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, kurią privaloma vilkėti išlipus iš transporto priemonės tamsiu paros metu neapšviestame kelyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų