Savaitgalį – pokyčiai keliuose: vairuotojai raginami atkreipti dėmesį

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, motociklais ir krovininiais automobiliais (kurių masė neviršija 3,5 t) automagistralėse ir greitkeliuose bus leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.
Kituose keliuose su asfalto ar betono danga maksimalus leistinas greitis nesikeičia – išlieka 90 km/val., o žvyrkeliuose – 70 km/val.
Antrasis svarbus pokytis – nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti automobilius ir priekabas su vasarinėmis padangomis. „Via Lietuva“ atkreipia dėmesį, kad netinkamos būklės ar sezonui nepritaikytos padangos yra viena dažniausių eismo įvykių priežasčių. Nors KET reikalauja, kad minimalus žieminių padangų protektoriaus gylis būtų ne mažesnis nei 3 mm, specialistai, atsižvelgdami į dažnai sudėtingas oro sąlygas, rekomenduoja nerizikuoti ir važinėti padangomis, kurių protektoriaus gylis siekia bent 6 mm.
Primename, kad važiavimas su reikalavimų neatitinkančiomis padangomis automatiškai panaikina privalomosios techninės apžiūros galiojimą.
Vairuotojams, dažnai važinėjantiems užmiesčio ar sunkiau išvažiuojamais keliais, rekomenduojama rinktis dygliuotas padangas.
Jas eksploatuoti leidžiama nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 10 d., tačiau automobilis privalo būti pažymėtas nustatyto pavyzdžio skiriamuoju ženklu. Motociklais ir keturračiais su vasarinėmis padangomis draudžiama važiuoti gruodžio–vasario mėnesiais, o kitu laiku – jei kelias apsnigtas ar apledėjęs.
Artėjant permainingų orų sezonui, vairuotojai raginami pasitikrinti bendrą automobilio techninę būklę – stabdžių sistemą, žibintus, stiklo valytuvus bei pasipildyti neužšąlančio langų plovimo skysčio.
Taip pat būtina automobilyje turėti visą privalomą saugos komplektą: avarinio sustojimo ženklą, gesintuvą, pirmosios pagalbos rinkinį ir ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, kurią privaloma vilkėti išlipus iš transporto priemonės tamsiu paros metu neapšviestame kelyje.
