Balčėtis: apie „Žalgirio“ rekordą Eurolygoje, stiprybes puolime ir „NBA Europe“ iniciatyvą

Antrąkart šią savaitę dar karštomis emocijomis iškart po rungtynių įrašyti „Žalgiris Insider“ tinklalaidės susėdo krepšinio komentatorius Rytis Kazlauskas ir komandos skautas Erikas Kirvelaitis. Jie šįkart į kompaniją pasikvietė ir „Žalgirio“ organizacijos inovacijų vadovą Tomą Balčėtį, su kuriuo aptarė žalgiriečių pergalę, dinamišką žaidimą ir „NBA Europe“ projektą.
Visą tinklalaidę jau dabar galite pamatyti „Žalgiris Insider“ platformoje.
„Nežiūrėjau dar statistikos, bet toks jausmas, kad tritaškius metėme kokiu 52,9 proc. taiklumu. Iš tikrųjų labai smagu, kad tai yra tokia didžiulė šventė tiek Kaunui, tiek visai Lietuvos bendruomenei – nuostabu turėti tokią komandą. Startas 6/2 – labai smagu, kad viskas taip einasi, sekmadienį irgi laukai didelės rungtynės, bet galime tik džiaugtis, kad žaidžiame tokį akiai patrauklų ir pergalingą krepšinį. Svarbiausia, kad mes taip bėgam, metam, kad mūsų žaidėjai yra užsivedę ir kad mes nesustojame, pavyzdžiui, po antrojo ar trečiojo kėlinio bei stengiamės užlipti ant visų, ant ko tik galime“, – komandos žaidimu džiaugėsi T.Balčėtis.
Paklaustas, ar matė tokį ekipos potencialią dar prieš sezono pradžią, analitikas atsakė, kad turėjo ir neramumų, tačiau jie patapo stiprybėmis.
„Kai šnekėjome apie komandą prieš pirmąsias rungtynes, atrodė, kad tai labai dinamiška sudėtis, ypač puolime, nes mes neturime tokių pačių didžiausių žmonių. Aišku, Laurynas Birutis yra didelis žmogus, bet realiai, kai pasižiūri į kitas komandas, tai atrodo, kad gali pritrūkti kažkiek dydžio ar fiziškumo – turėjau tokias mintis iš pradžių, bet aš ir labai džiaugiausi, kad atsirado tiek daug kūrybos, nemažai dalykų buvo sudėta į puolimo žaidimą ir tas dalykas labai matosi – jei neklystu, esame geriausia puolimo komanda Eurolygoje, o gynyboje esame treti. Mes išnaudojame savo greitį, savo IQ ir net, kai pritrūksta ūgio, mūsų dideli žmonės gali bėgti į greitą puolimą kur kas geriau nei dauguma Eurolygos vidurio puolėjų“, – žalgiriečių stiprybės apibūdino T.Balčėtis.
„Žalgirio“ inovacijų vadovas išsakė savo mintis ir apie Eurolygos bei „NBA Europe“ projekto bendradarbiavimą.
„Aišku, sunku pasakyti, bet aš visada esu už bendradarbiavimą, už krepšinį ir už tai, kas krepšiniui yra geriausia. Man pačiam čia atvykus, pasižiūrėjus, kaip viskas vyksta Eurolygoje, galiu pasakyti, kad čia yra nuostabus produktas Europoje ir, jei tik yra galimybė toms lygoms bendradarbiauti, pasaulio krepšiniui tai būtų labai gerai“, – kalbėjo T.Balčėtis.
